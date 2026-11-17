Salzburg/Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz berührt bereits heute zahlreiche Fragen im gerichtlichen Alltag und in der Sachverständigentätigkeit. Das Symposium des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) beleuchtete am Montag (16. November 2026) in Salzburg neben den Grundlagen und dem rechtlichen Rahmen für KI deren Einsatz bei Gerichten und in der Sachverständigenpraxis.

Mehr als 220 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die von Roland Popp (Vizepräsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen) moderiert wurde. Die Veranstaltung ist damit die größte Fortbildungsveranstaltung, die der Hauptverband im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit geplant und durchgeführt hat. Ende November wird die Veranstaltung in Wien wiederholt; auch dieser Termin ist bereits ausgebucht. Anfang 2027 wird das Symposium in Hannover stattfinden.

In seinem Einleitungsvortrag „Künstlich‘ und ,Intelligent‘ – ein Gegensatz?“ stellte Kurt P. Judmann (Präsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen) Menschen und KI-Systeme einander gegenüber: „KI-Systeme sind letztendlich „bloß“ Computer, das darf man nicht vergessen. Sie stellen ein sehr mächtiges Werkzeug dar, können aber eine Wissensbasis und Algorithmen verwenden, die wir nicht darlegen können. Ergebnisse von Anfragen an KI können auch Wahrscheinlichkeiten und Zufallswerte einbeziehen, diese Grenzen sollte man kennen. Sachverständige sind also bei der Verwendung von KI zu besonderer Vorsicht aufgerufen, um die Korrektheit und Nachvollziehbarkeit ihrer Gutachten sicherzustellen – sie dürfen nicht vergessen, das sie für ihre Gutachten haften.“

In ihrer Begrüßung erklärte Christina Sadler-Berg (Präsidentin des BVS): „Das Sachverständigenwesen in Europa ist in den vergangenen Jahren ziemlich zusammengewachsen. Ich freue mich über die sehr kurzfristige Umsetzung dieses gemeinsamen Projekts unserer beiden Verbände, das wir in kurzer Zeit entwickeln konnten. Wir möchten damit unsere Mitglieder für Gefahren und Risiken sensibilisieren und gleichzeitig Chancen aufzeigen.“

Prof. Jakob Pietschnig (Universität Wien) erläuterte gängige Konzepte von Intelligenz und präsentierte Forschungsergebnisse zum Flynn-Effekt. Der folgende Vortrag von Bernhard Haslhofer (Complexity Science Hub) stand unter dem Titel „Agentic AI im Kontext der Kryptowährungs-Forensik – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Praxis“. Univ.-Prof. Nikolaus Forgó (Universität Wien) referierte in der Folge über aktuelle KI-Regulierung.

Das Thema des Vortrags des deutschen Rechtsanwalts Marek van Hattem war „KI im Sachverständigenbeweis – Datenschutz und prozessuale Anforderungen“. Am Nachmittag folgte ein Vortrag von Michael Kunz (Präsident des Handelsgerichtes Wien) und Martin Hackl (Chief Digital Officer im BMJ) unter dem Titel „KI in der Justiz: Einordnung – Status quo – Perspektiven“. Helene Hayden, Richterin des Oberlandesgerichts Graz, sprach über „Die Haftung von Sachverständigen beim Einsatz von KI“.

Im letzten Teil der Veranstaltung folgten fachliche Vorträge von Gerichtssachverständigen zu Themen aus ihrem Alltag als Gutachter. Ziviltechniker Georg Reinisch gab eine konkrete Standortbestimmung zu On-Premise-KI. Georg H. Jeitler und Karsten Theiner behandelten das Thema „Beweismittelauthentizität und -integrität im Kontext von KI: Risken erkennen und Quellen hinterfragen“. Dieter Leitner referierte zum aktuellen Stand und zu aktuellen Entwicklungen in der Immobilienbewertung.

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