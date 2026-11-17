Wien (OTS) -

Was als Markt auf Probe begonnen hat, ist jetzt fix: Der Genussmarkt am Nußdorfer Markt bleibt. Nach einer erfolgreichen Testphase wird der Markt künftig jeden Donnerstag zum Treffpunkt für alle, die regionale Spezialitäten, frische Lebensmittel und besondere Schmankerl entdecken möchten.

„Ich war von Anfang an überzeugt, dass der Genussmarkt in Nußdorf seinen fixen Platz finden wird. Dass ihn die Anrainerinnen und Anrainer vom ersten Tag an so großartig angenommen haben, freut mich ganz besonders. Mein Dank gilt allen Standlerinnen und Standlern, jenen, die den Nußdorfer Markt seit Jahren tragen, und jenen, die neu dazugekommen sind. Gemeinsam bringen sie jeden Donnerstag regionale Qualität nach Nußdorf und machen den Markt so zu einem beliebten Grätzltreffpunkt. Der Markt auf Probe hat sich damit einmal mehr als Erfolgsmodell erwiesen“, so Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Märkte Bettina Emmerling.

Der Genussmarkt startete am 24. September 2026 als sechswöchiger Probebetrieb. An insgesamt sechs Donnerstagen konnten Besucher*innen das zusätzliche Angebot kennenlernen. Die Auswahl reichte von klassischen Obst- und Gemüsehändler‘innen über Bio-Fischhändler*innen bis zu Standler*innen mit Spezialitäten der österreichischen und orientalischen Küche aus Wiener Produktion. Auch eine Bäckerei, eine Fleischerei und ein Honigstand waren jeden Donnerstag vor Ort.

„Die Fortführung des Nußdorfer Genussmarktes ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wir wollten dem traditionsreichen Standort neuen Aufschwung geben und der großartige Zuspruch der Döblingerinnen und Döblinger hat bestätigt, wie wichtig dieser kulinarische und soziale Knotenpunkt ist. Mit der Weiterführung sichern wir langfristig die Nahversorgung durch regionale Anbieter und stärken gleichzeitig die Identität und den einzigartigen Charme von Nußdorf“, freut sich Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch.

Die positive Resonanz und eine Nachfrage, die sogar über das Platzangebot hinausgeht, zeigen, dass der Genussmarkt den Nußdorfer Markt bereichert und einen weiteren Anziehungspunkt für das Grätzl schafft.

Auch das Marktamt begrüßt die Weiterentwicklung des Angebots. Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamtes, betont: „Der Genussmarkt zeigt, wie aus einem zeitlich begrenzten Probebetrieb ein dauerhaftes Angebot für die Wiener*innen entstehen kann. Lebendige Märkte sind wichtige Orte der Nahversorgung und Begegnung. Mit dem Genussmarkt wird der Nußdorfer Markt weiter gestärkt und um einen wöchentlichen Treffpunkt für regionalen Genuss bereichert.“

Besucher*innen können die Vielfalt der Produkte entdecken und mit ihrem Einkauf die Markthändlerinnen vor Ort unterstützen.

Der Genussmarkt auf einen Blick