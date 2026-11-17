Wien (OTS) -

Die neue ORF-III-„zeit.geschichte“-Reihe „Geniale Köpfe“ porträtiert herausragende Persönlichkeiten, die unser Verständnis von Mensch und Welt geprägt haben. Eine der Produktionen des Auftaktabends in ORF III wurde gestern, am Montag, dem 16. November, im Rahmen der Kooperation zwischen dem Haus der Geschichte Österreich (hdgö) und ORF III als Publikumsveranstaltung mit anschließendem Podiumsgespräch präsentiert: „Geniale Köpfe – Anna Freud: Die Entdeckung der Kinderseele“. Zum Event begrüßten hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer und ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz. Im Zuge der Vorpremiere diskutierten bei ORF-Moderatorin Mariella Gittler der ehemalige Wissenschafts- und Kunstminister Rudolf Scholten, Psychoanalytikerin Elisabeth Brainin sowie Regisseur und Autor Günter Kaindlstorfer.

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Sie war die Tochter eines Jahrhundertgenies – und wurde selbst zu einer der prägenden Psychologinnen des 20. Jahrhunderts: Anna Freud, jüngstes Kind von Martha und Sigmund Freud. Lange stand die unangepasste junge Frau im Schatten ihres berühmten Vaters. Doch dann ging Anna Freud eigene Wege: Sie machte Kinder und Jugendliche zum zentralen Gegenstand ihres Forschens und erkundete auf ihre eigene Weise, wie Menschen mit Ängsten, Konflikten und seelischen Verletzungen umgehen.

1938 von den Nationalsozialisten aus Wien vertrieben, baute Anna Freud in London ein neues Leben auf. Während des Zweiten Weltkriegs kümmerte sie sich um traumatisierte Kinder. Dabei gewann sie bahnbrechende Erkenntnisse über die Folgen von Trennung, Verlust und Krieg. Ihre Forschungen über die menschlichen Abwehrmechanismen und die Entwicklung der kindlichen Psyche wirken in Psychotherapie und Pädagogik bis heute nach.

Monika Sommer, Gründungsdirektorin Haus der Geschichte Österreich:

„Anna Freud steht stellvertretend für die vielen jüdischen Wissenschafter:innen, die 1938 vor dem nationalsozialistischen Regime aus Österreich geflohen sind. Sie setzte ihre Arbeit im Exil fort und entwickelte in London die Kinderpsychologie entscheidend weiter, während sie in Österreich als Wissenschafterin im Schatten ihres Vaters lange vergessen blieb. Ihr Leben verbindet österreichische Zeitgeschichte mit Wissenschaftsgeschichte. Ich freue mich, dass das neue ORF-III-Format ‚Geniale Köpfe‘ über Anna Freud im Haus der Geschichte Österreich präsentiert wurde.“

Kathrin Zierhut-Kunz, ORF-III-Geschäftsführerin:

„Es gehört zur öffentlich-rechtlichen Kernkompetenz, die Historie unseres Landes in all ihren Facetten differenziert aufzuarbeiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dazu zählen auch außergewöhnliche Persönlichkeiten und ihre oft wechselvollen Lebensgeschichten, die durch ihr Schicksal und ihr Wirken untrennbar mit Österreich verbunden sind. Wir freuen uns, dabei mit namhaften Historikerinnen und Historikern zusammenarbeiten zu dürfen. Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden, den Fördergebern sowie dem Haus der Geschichte Österreich mit Direktorin Monika Sommer an der Spitze.“

Die Reihe „Geniale Köpfe“ ist eine Koproduktion von ORF III Kultur und Information sowie der Pammer Film GmbH, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien. Den Auftakt der Reihe bildet am Samstag, dem 21. November, in ORF III und auf ORF ON bereits um 20.15 Uhr der Film „Konrad Lorenz: Die Macht der Biologie“. Details zu dieser Produktion sind unter http://presse.ORF.at abrufbar. Im Frühling 2027 sind weitere Ausgaben der Reihe über Erwin Schrödinger und Marie Jahoda geplant.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.