Wien (OTS) -

„Ausgerechnet Michael Ludwig, der Wien finanziell an die Wand gefahren hat, will Herbert Kickl erklären, was politische Verantwortung bedeutet. Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten“, reagiert der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp auf die jüngsten Attacken des Wiener Bürgermeisters gegen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

„Ludwig war der Strippenzieher hinter der Bildung dieser Bundesregierung. Mit seinen Geheimverhandlungen hat er die offiziellen Regierungsverhandlungen ad absurdum geführt und von Anfang an alles darangesetzt, eine Bundesregierung mit SPÖ-Beteiligung durchzusetzen. Nicht aus Verantwortung für Österreich, sondern aus purem Eigeninteresse. Ludwig wollte Andreas Babler um jeden Preis in der Bundesregierung haben, um sich über den Bund das völlig marode Wiener Budget sanieren zu lassen“, so Nepp.

Dabei ist Ludwigs eigene Bilanz ein finanzpolitisches Desaster. Unter ihm ist Wien zu einem Schuldenkaiserreich verkommen. Rund 15 Milliarden Euro Schulden hat er bereits angehäuft, in den kommenden fünf Jahren droht eine Verdoppelung auf 30 Milliarden Euro. „Ludwig hat die Bundeshauptstadt an den Rand der Pleite geführt und will nun anderen erklären, wie man Verantwortung übernimmt. Wer selbst einen derartigen finanziellen Scherbenhaufen hinterlässt, sollte sich mit Belehrungen besser zurückhalten“, ist Nepp überzeugt.