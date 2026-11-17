Wien (OTS) -

Der Österreichische Bauernbund gratuliert Josef Plank, Gerhard Zinner und Michaela Sandmayr zur Verleihung des Hans-Kudlich-Preises 2026. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung des Ökosozialen Forums wurden am 16. November drei Persönlichkeiten für ihr besonderes Engagement für die Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Raum ausgezeichnet. Während Josef Plank und Gerhard Zinner den Hans-Kudlich-Preis erhielten, wurde Michaela Sandmayr mit dem erstmals vergebenen Hans-Kudlich-Nachwuchs-Preis geehrt.

„Hans Kudlich hat mit seinem Einsatz für die Befreiung der Bauern Geschichte geschrieben. Sein Name steht bis heute für Freiheit, Eigenverantwortung und eine starke bäuerliche Landwirtschaft. Josef Plank, Gerhard Zinner und Michaela Sandmayr führen diesen Gedanken auf ihre ganz persönliche Weise weiter. Sie zeigen, wie viel einzelne Menschen mit Engagement, Überzeugung und Tatkraft für unsere Landwirtschaft bewegen können. Dazu gratuliere ich ihnen im Namen des Österreichischen Bauernbundes sehr herzlich“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Jahrzehntelanger Einsatz für Landwirtschaft und ländlichen Raum

Josef Plank hat die österreichische Agrarpolitik über Jahrzehnte in zahlreichen Funktionen geprägt. Als Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt Austria, niederösterreichischer Agrarlandesrat und in weiteren führenden Funktionen in Landwirtschaft, Politik und Wirtschaft setzte er sich für bäuerliche Familienbetriebe und die Entwicklung des ländlichen Raums ein.

Mit Gerhard Zinner wurde zugleich ein Wegbereiter erfolgreicher regionaler Wertschöpfung im Waldviertel ausgezeichnet. Als Mitgründer des Waldviertler Sonderkulturenvereins und langjähriger Geschäftsführer von Waldland hat er eindrucksvoll gezeigt, wie Innovation, regionale Verarbeitung und gemeinsame Vermarktung neue Einkommensmöglichkeiten für bäuerliche Betriebe schaffen können.

Michaela Sandmayr verbindet als Bäuerin und Gründerin von Landwort landwirtschaftliche Praxis mit moderner Kommunikation. Sie macht die Leistungen und Lebensrealitäten bäuerlicher Familien sichtbar, vermittelt Wissen über die heimische Landwirtschaft und stärkt den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft.

Weisl würdigt starke Frauen in der Landwirtschaft

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert allen drei Preisträgern herzlich: „Josef Plank, Gerhard Zinner und Michaela Sandmayr haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel persönlicher Einsatz für unsere Landwirtschaft bewegen kann. Ihnen allen gebührt höchste Anerkennung. Besonders freut mich die Auszeichnung von Michaela Sandmayr. Sie gibt jungen Frauen in der Landwirtschaft eine starke Stimme, macht die Leistungen unserer Bäuerinnen sichtbar und ermutigt andere, ihre Ideen einzubringen. Genau solche Vorbilder und starke Frauennetzwerke brauchen wir, um die Zukunft unserer Landwirtschaft gemeinsam zu gestalten“, betont Weisl.

Auszeichnung mit besonderer Tradition

Der Hans-Kudlich-Preis erinnert an den historischen Antrag des Bauernbefreiers Hans Kudlich zur Aufhebung der Grunduntertänigkeit im Jahr 1848. Seit 1968 werden mit diesem Preis Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Raum verdient gemacht haben. Der Österreichische Bauernbund zählt zu den Preisstiftern.

„Unsere Landwirtschaft lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, neue Wege gehen und sich mit ganzer Kraft für die Zukunft unserer Bauernfamilien einsetzen. Die drei Preisträger stehen beispielhaft dafür. Wir gratulieren ihnen herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung“, so Strasser und Weisl abschließend.