Wien (OTS) -

Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat einen Herbst der Ergebnisse angekündigt. Doch auch Mitte November ist die Liste der Vorhaben lang. Was wurde aus der präsentierten Wehrdienstreform? Wie geht es weiter mit der Sozialhilfe- und Gesundheitsreform? Außerdem trägt der angekündigte Vizekanzlerwechsel Anfang des Jahres neue innerkoalitionäre Bruchlinien zutage.

Über das politische Jahresfinale diskutieren in einer „Runde der ChefredakteurInnen“ bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Mittwoch, dem 18. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Christina Traar (Kleine Zeitung), Gerold Riedmann (Der Standard) und Kathrin Gulnerits (News).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.