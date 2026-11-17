Wien (OTS) -

Die jährliche Veranstaltung „Volksmusik im Dreiländereck“ ist eine gemeinsame Sendereihe von ORF Vorarlberg, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sowie Bayerischer Rundfunk (BR). Sie bringt Volksmusik aus Vorarlberg, der Schweiz und Deutschland gemeinsam auf die Bühne. Heuer ist der SRF Gastgeber und lädt in die Radio Hall Zürich. Moderiert wird die Gemeinschaftsproduktion von Martina Köberle (ORF Vorarlberg), Riccarda Trepp (SRF Musikwelle) und Johannes Hitzelberger (BR Heimat).

Vielfältige Musik aus dem Dreiländereck

Aus Vorarlberg kommen die „Alpdudler“ – die sechs jungen Musikerinnen und Musiker sorgen für schwungvolle Tanzmusik. Aus der Schweiz stammen Lisa Stoll und Fabienne Romer mit Alphorn und Piano, die Formation „Prättigauer Power“ mit Schwyzerörgeli, Kontrabass und Gesang sowie der siebenköpfige „Frauenjodelchor Embrach“. Aus Bayern wird das „Duo Schatzhauser“ mit Klarinette und Akkordeon für beste Stimmung sorgen.

ORF Radio Vorarlberg grenzenlos

„Volksmusik im Dreiländereck“ mit allen teilnehmenden Gruppen aus Vorarlberg, der Schweiz und aus Deutschland ist auf ORF Radio Vorarlberg ist in zwei Teilen am 24. und 25. November 2026 jeweils von 20.00 bis 21.00 Uhr zu hören.