Wien (OTS) -

Anlässlich des Red Wednesday, der weltweit auf die Verfolgung und Diskriminierung von Christen aufmerksam macht, fordert der Österreichische Cartellverband (ÖCV), den Schutz verfolgter Christen und anderer religiöser Minderheiten weiterhin als Leitmotiv österreichischer Außenpolitik zu betrachten. Dies müsse sich sowohl im diplomatischen Engagement als auch in den Instrumenten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit widerspiegeln. „Weltweit werden Menschen bedroht, diskriminiert, vertrieben oder getötet, weil sie ihren christlichen Glauben leben. Wer friedlich seinem Glauben nachgeht und als Mitglied der Gesellschaft zu deren Gemeinwohl beiträgt, darf deshalb weder an Leib und Leben bedroht noch seines Eigentums beraubt werden“, erklärt ÖCV-Präsident Michael Mostböck.

„Als katholischer Studentenverband stehen wir selbstverständlich solidarisch an der Seite unserer verfolgten Glaubensbrüder und Glaubensschwestern. Unser Eintreten für Religionsfreiheit geht aber darüber hinaus: Der Schutz von Minderheiten und Andersgläubigen ist eine grundlegende Frage der Menschenwürde, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.“ In diesem Zusammenhang rief Mostböck auch dazu auf, in den Pfarren eine rote Beleuchtung zu installieren, um in dieser Woche auf den Red Wednesday hinzuweisen. Österreich und die Europäische Union verfügten über wichtige Instrumente, um bedrohte Glaubensgemeinschaften weltweit zu unterstützen. Diese gelte es konsequent einzusetzen und weiterzuentwickeln. Dazu zählen die österreichische Stabstelle für den internationalen Schutz verfolgter religiöser Minderheiten sowie die EU-Sonderbeauftragte für Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU, Mairead McGuinness. Der ÖCV spricht sich dafür aus, die zuständigen Stellen mit den notwendigen Ressourcen und wirksamen Handlungsmöglichkeiten auszustatten, damit sie ihrem Auftrag kraftvoll nachkommen könnten.

„Antidiskriminierung und Menschenrechte dürfen keine Frage der religiösen Zugehörigkeit sein. Wer Diskriminierung bekämpft, muss auch dort entschieden auftreten, wo Christen die Betroffenen sind“, betont Mostböck abschließend. „Religionsfreiheit ist kein Privileg, das Staaten nach Belieben gewähren oder verweigern können. Sie ist ein universelles Menschenrecht, das allen Menschen gleichermaßen zusteht. Gerade daran muss sich der Umgang einer Gesellschaft mit ihren Minderheiten messen lassen.“

Weitere Informationen zur Red Week und dem Red Wednesday sind auf der Homepage von „Kirche in Not“ (www.kircheinnot.at/rw/) zu finden, die diese Aktion in Österreich organisiert.