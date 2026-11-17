Wien (OTS) -

Mehr Kassenstellen, neue Frauengesundheitszentren - Gesundheitsministerium und Sozialversicherung präsentieren konkrete Maßnahmen für eine bessere wohnortnahe gynäkologische Versorgung und mehr Angebote für Frauengesundheit und Vorsorge.

Eine gute gynäkologische Versorgung und niederschwellige Vorsorgeangebote sind entscheidend für die Gesundheit von Frauen. Deshalb setzen das Gesundheitsministerium und die Sozialversicherung gemeinsam weitere Schritte zum bedarfsgerechten Ausbau der Versorgung im niedergelassenen Bereich. Welche konkreten Maßnahmen vorgesehen sind und wie der Ausbau in den Regionen umgesetzt wird, präsentieren die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Korinna Schumann, und der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Datum: 19. November 2026, 9:00 Uhr

Ort: Pressezentrum BMASGPK, Stubenring 1, 1010 Wien

Zutritt über den Besucher:inneneingang.