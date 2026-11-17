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AVISO Jüdisches Museum Wien: Neue Ausstellung „Die Morgenländer"
Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 25. November 2026 bis 9. Mai 2027 die neue Ausstellung „Die Morgenländer. Jüdische Forscher und Abenteurer auf der Suche nach dem Eigenen im Fremden“. Diese erzählt von der Entstehung der Orientwissenschaften im 19. Jahrhundert und bringt eine überraschende Erkenntnis: Die Entwicklung der Islamwissenschaften, der Arabistik und der Orientalistik war eng mit der Wissenschaft des Judentums, mit Emanzipation und Reform verbunden. Viele ihrer Protagonisten waren Wiener Juden, „Die Morgenländer“ also Teil der jüdischen Geschichte Wiens.
Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie vor:
Termin der Presseführung: Dienstag, 24. November 2026, 10.30 Uhr
Termin der Eröffnung: Dienstag, 24. November 2026, 18.30 Uhr
Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Ihre Gesprächspartner*innen:
Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien
Felicitas Heimann-Jelinek, Kuratorin der Ausstellung
Marcus G. Patka, Kurator des Jüdischen Museums Wien
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag. a Natascha Golan
Leitung Presse JMW
Tel.: 0699 15 20 55 54
E-Mail: [email protected]
www.jmw.at
Mag. a Elisabeth Bauer
Wien Holding – Konzernkommunikation
Tel.: 01 408 25 69 47
E-Mail: [email protected]
www.wienholding.at
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