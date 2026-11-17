Wien (OTS) -

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 25. November 2026 bis 9. Mai 2027 die neue Ausstellung „Die Morgenländer. Jüdische Forscher und Abenteurer auf der Suche nach dem Eigenen im Fremden“. Diese erzählt von der Entstehung der Orientwissenschaften im 19. Jahrhundert und bringt eine überraschende Erkenntnis: Die Entwicklung der Islamwissenschaften, der Arabistik und der Orientalistik war eng mit der Wissenschaft des Judentums, mit Emanzipation und Reform verbunden. Viele ihrer Protagonisten waren Wiener Juden, „Die Morgenländer“ also Teil der jüdischen Geschichte Wiens.



Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!



Bitte merken Sie vor:

Termin der Presseführung: Dienstag, 24. November 2026, 10.30 Uhr

Termin der Eröffnung: Dienstag, 24. November 2026, 18.30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien



Ihre Gesprächspartner*innen:

Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien

Felicitas Heimann-Jelinek, Kuratorin der Ausstellung

Marcus G. Patka, Kurator des Jüdischen Museums Wien



Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].