Wien (OTS) -

Österreich steht beim Ausbau der Kinderbildung und -betreuung an einem entscheidenden Punkt. Der Bedarf in der Elementarpädagogik steigt, berufstätige Eltern brauchen verlässliche und ganztägige Angebote. Doch die Voraussetzungen für einen flächendeckenden Ausbau und hohe Qualität sind noch nicht überall gegeben. Besonders bei den Angeboten für unter Dreijährige besteht Nachholbedarf. Auch die Öffnungszeiten reichen vielerorts nicht aus, um eine Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen. Fehlende Abstimmung und unklare Zuständigkeiten erschweren die langfristige Planung. Die Folge sind regionale Unterschiede und ungleiche Bildungschancen.

Die Sozialpartner – Arbeiterkammer (AK), Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Landwirtschaftskammer (LK) – sowie die Industriellenvereinigung (IV) setzen sich seit Jahren gemeinsam für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Elementarpädagogik ein.

Beim zweiten Kinderbildungs- und Betreuungsgipfel am Dienstag in der Wiener Hofburg, an dem die Gastgeber Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer sowie Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Familienministerin Claudia Bauer und Sozialministerin Korinna Schumann teilnehmen, diskutieren Expert:innen und Praktiker:innen über Herausforderungen und erfolgreiche Initiativen aus den Bundesländern. Der Gipfel unterstreicht die Bedeutung des Kindergartens als erster Bildungseinrichtung.

Jetzt braucht es verbindliche nächste Schritte

Der Ausbau darf nicht allein an der Zahl zusätzlicher Plätze gemessen werden. Ziel sind flächendeckende, ganztägige und qualitativ hochwertige Angebote. Dafür müssen Zuständigkeiten, Finanzierung, Personal und Qualitätsansprüche zusammenspielen. Die Sozialpartner und die IV fordern daher:

Flächendeckende Qualität sichern: Hochwertige Kinderbildungs- und Betreuungsangebote in Städten ebenso wie im ländlichen Raum schaffen.

Hochwertige Kinderbildungs- und Betreuungsangebote in Städten ebenso wie im ländlichen Raum schaffen. Ganztägige Angebote ausbauen: Bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten stärken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten stärken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Bundesweite Qualitätsstandards schaffen: Das Bundesqualitätsrahmengesetz vorantreiben, Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden regeln.

Das Bundesqualitätsrahmengesetz vorantreiben, Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden regeln. Reformpartnerschaft umsetzen: Die vereinbarten Reformschritte rasch realisieren und konkrete Verbesserungen für Kinder, Eltern und Einrichtungen erzielen.

Die vereinbarten Reformschritte rasch realisieren und konkrete Verbesserungen für Kinder, Eltern und Einrichtungen erzielen. Finanzierung langfristig sichern: Verlässliche Rahmenbedingungen und eine Finanzierung, die sowohl den Ausbau als auch die Qualität absichert.

Verlässliche Rahmenbedingungen und eine Finanzierung, die sowohl den Ausbau als auch die Qualität absichert. Personaloffensive vorantreiben: Mehr qualifizierte Fachkräfte gewinnen und die Ausbildung stärken.

Mehr qualifizierte Fachkräfte gewinnen und die Ausbildung stärken. Assistenzkräfte stärken: Ihre Rolle in den Einrichtungen aufwerten sowie Aus- und Weiterbildung forcieren.

Kinderbildung ist eine Zukunftsaufgabe

Bund, Länder und Gemeinden müssen jetzt an einem Strang ziehen. Österreichweit einheitliche Qualitätsstandards, eine verlässliche Finanzierung und ausreichend Personal sind die Voraussetzung dafür, dass Kinderbildung und -betreuung flächendeckend und in hoher Qualität gelingen. Hochwertige elementare Bildung stärkt die Entwicklung und Chancen der Kinder. Gleichzeitig ermöglicht verlässliche Kinderbetreuung Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verbessert insbesondere die Erwerbschancen von Frauen und ist ein wichtiger Faktor für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich. Die Sozialpartner und die IV sind sich einig: Der weitere Ausbau der Elementarpädagogik kann nur als Qualitätsausbau gelingen. Dafür braucht es jetzt gemeinsame Verantwortung und konkrete Reformschritte – damit alle Kinder in Österreich gute Startbedingungen erhalten.

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer: „ Jedes Kind hat das Recht auf hochwertige Bildung – unabhängig vom Wohnort. Dafür braucht es österreichweit verbindliche Qualitätsstandards, bestens ausgebildetes Personal und faire Arbeitsbedingungen in allen Einrichtungen. Entscheidend ist, dass Bund, Länder und Gemeinden den politischen Willen zeigen und gemeinsam Verantwortung übernehmen, damit hochwertige Bildung und Betreuung für alle Kinder in Österreich Realität wird. “

Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung. Deshalb brauchen wir österreichweit hohe Qualitätsstandards und gezielte Sprachförderung. Mehrsprachigkeit ist eine wertvolle Ressource, gleichzeitig muss jedes Kind mit ausreichenden Deutschkenntnissen in die Schule starten. Dafür braucht es flächendeckende, qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Betreuungsangebote, die auch den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Kinderbildung und Kinderbetreuung gehören zusammen. Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und des Standorts Österreich.“

Sandra Steiner, Vizepräsidentin des ÖGB: „ Gleichstellung beginnt bei der Kinderbetreuung. Wenn Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, weil Betreuung fehlt, verlieren sie Einkommen und berufliche Chancen und Österreich verliert dringend benötigte Fachkräfte. Deshalb fordern wir hochwertige, leistbare, ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag. Dafür braucht es mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen. Gute Kinderbildung stärkt Frauen, sichert Fachkräfte und schafft Chancen für unsere Kinder. “

Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin und Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Österreich: „ Bäuerliche Familien brauchen wohnortnahe, bedarfsgerechte und qualitätsvolle Kinderbildung und -betreuung. Dabei ist uns die Wahlfreiheit besonders wichtig: Familien müssen selbst entscheiden können, wie sie die Betreuung ihrer Kinder gestalten. Laut Bäuerinnenstudie 2026 tragen Frauen trotz wachsender Verantwortung auf den Höfen weiterhin zu 77 Prozent die Hauptlast der Sorgearbeit. Zudem wird die Arbeit am eigenen Hof bei der Vergabe von Betreuungsplätzen oft nicht als Erwerbsarbeit anerkannt. Ein Bauernhof ist ein Arbeitsplatz und kein Ersatz für Kinderbetreuung. "

Patricia Neumann, Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung: „ Moderne, flächendeckende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist ein zentraler Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Sie erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, stärkt die Erwerbschancen insbesondere von Frauen und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass jedes Kind bestmögliche Entwicklungschancen erhält. Deshalb braucht Österreich einen konsequenten und bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung in allen Regionen des Landes. “

Rückfragehinweise:

AK: Christine Newald, [email protected], +43 66488957712

WKÖ: Elisabeth Salzer, [email protected], +43 81799911

ÖGB: Barbara Kasper, [email protected], +436646145221

LK: Michaela Glatzl, [email protected], +43 676 83 441 8517

IV: Maximilian Sperer, [email protected], +43 664 8168617

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