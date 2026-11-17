Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) Wien hatte gestern zu ihrer Vollversammlung ins Haus der Industrie geladen. Als Keynote-Speaker konnte IV-Wien-Präsident Christian C. Pochtler Wiens Bürgermeister Michael Ludwig begrüßen. In seiner Eröffnung betonte Präsident Pochtler, wie wichtig es gerade jetzt sei, dass möglichst alle an einem Strang ziehen: „Wir leben in einer Zeit massiver Veränderungen. Veränderungen verunsichern, das ist menschlich. Wir brauchen aber Mut statt Angst – und wieder Lust auf Zukunft“. Pochtler richtete daher auch einen Appell an Bürgermeister Ludwig, denn „Wirtschaft und Politik haben, bei allen unterschiedlichen Auffassungen, eine gemeinsame Verantwortung: Wir müssen das Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft erneuern. Wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Fortschritt gehören zusammen. Freiheit und Verantwortung ebenso.“ Dazu brauche es eine gemeinsame Erzählung als Fundament, das sei wichtiger als „die nächste parteipolitische Schlagzeile“, so Pochtler, der betonte, dass „eine Wahrheit zentral bleibt: Eine florierende Wirtschaft ist die Grundvoraussetzung für alles – Sozialsystem, Umverteilung, Investitionen in Aus- und Weiterbildung, Innovation, Gesundheit, und, und, und...“ Man müsse keineswegs in jeder Frage einer Meinung sein, so der IV-Wien-Präsident, wenn man sich über die Grundsätze einigen könne: „Ein handlungsfähiger Staat, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, eigenverantwortliche Bürger und echte Chancen für die Jungen!“

Zwtl.: Würdigung für langjähriges Engagement für den Wirtschaftsstandort

In seiner Keynote betonte auch Bürgermeister Ludwig, dass man derzeit in besonders herausfordernden Zeiten lebe. Er habe gerade deshalb etwa auch das Mercosur-Freihandelsabkommen unterstützt, so Ludwig, denn wenn gewohnte Partnerschaften unter Druck kommen, müsse man sich eben neue suchen. In den aktuellen Entwicklungen sehe er freilich auch Chancen für die Stadt Wien. Gerade Wien, mit seinen zahlreichen internationalen Organisationen, habe die Möglichkeit, sich noch stärker als Stadt internationaler Begegnung und Vermittlung, sozusagen als Friedensstadt, zu positionieren. Zudem lieferte Bürgermeister Ludwig im Rahmen seiner Keynote auch ein klares Bekenntnis für einen starken Industriestandort Wien ab: „Unseren Industriestandort müssen wir nicht nur erhalten, sondern weiter ausbauen!“ Gerade in diesem Sinne sei er auch sehr erfreut über die jahrelange, konstruktive Zusammenarbeit mit der IV-Wien. „Christian Pochtler hat diese Zusammenarbeit über viele Jahre aktiv mitgestaltet und entscheidend vorangetrieben“, so Ludwig. In Würdigung seines langjährigen Engagements für den Wirtschafts-, Industrie- und Forschungsstandort Wien zeichnete Bürgermeister Ludwig Präsident Pochtler schließlich mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien aus. Für Präsident Pochtler eine ganz besondere Ehre und Anerkennung: „Herzlichen Dank! Egal wie viel man international unterwegs ist, wenn man in der eigenen Heimat, dort wo man aufgewachsen ist, Anerkennung für das eigene Wirken bekommt, dann ist das doch etwas ganz Besonderes!“

Fotos finden Sie auf der Homepage der IV-Wien unter https://wien.iv.at/