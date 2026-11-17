Wien (OTS) -

Seit Herbst 2025 trifft die Kürzungspolitik von Rot-Pink vor allem Frauen: Kürzungen bei Organisationen, Einschnitte bei Sozialleistungen, Belastungen in der Kinderbetreuung uvm treffen auf bestehende Einkommensunterschiede. „Wien hat eine lange Geschichte frauenpolitischer Errungenschaften. Doch diese Geschichte ist kein Freibrief für die Gegenwart. Eine Stadt bleibt nicht automatisch eine Stadt der Frauen, nur weil sie es einmal war. Wien muss seinen feministischen Kompass wiederfinden und zeigen, dass Gleichstellung mehr ist als ein leeres Versprechen”, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

„Frauen brauchen keine halben Lösungen, sondern faire Einkommen und echte Aufstiegschancen. Es braucht ein Budget, das Frauen absichert, Care-Arbeit anerkennt und finanzielle Unabhängigkeit stärkt. Es darf keine Kürzungen auf dem Rücken von Frauen und Mädchen geben”, so Frauensprecherin Julia Malle. In folgenden 6 Bereichen sehen die Grünen Wien die größten Problemfelder:

1. Frauenberatung und Gewaltschutz: Frauen- und Mädchenberatungsstellen helfen bei Gewalt und sozialen Krisen. Jeder Euro, der in Gewaltschutz investiert wird, kann bis zu neun Euro gesellschaftlichen Nutzen bringen. Zuletzt waren zahlreiche Beratungsstellen von Kürzungen betroffen. Die Förderung der mobilen Awareness-Teams wird ab 2027 komplett eingestellt, die feministische Projektförderung um 43 % gekürzt.

Die Grünen fordern inflationsangepasste, mehrjährige Förderungen für Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die Aufstockung des MA-57-Fördercalls auf mind. 140.000 Euro, die Absicherung mehrsprachiger Beratungsangebote und eine Weiterfinanzierung der Awareness-Teams.

2. Mindestsicherung: Wer eine Gewaltbeziehung verlässt, braucht Schutz und finanzielle Sicherheit. Den Grünen wurden Fälle kommuniziert, in denen der gewaltbedingte Auszug von Frauen aus der gemeinsamen Wohnung bei gemeinsamer Obsorge für das Kind Sozialbetrugsverdacht ausgelöst hat. In 85 % der Fälle bewahrheitet sich der Verdacht auf Sozialbetrug in der Mindestsicherung nicht. Dennoch können Leistungen bis zu sechs Monate lang gestrichen werden.

Die Grünen fordern: keine existenzgefährdenden Leistungslücken; rasche, gewaltsensible Verfahren und vorläufige Existenzsicherung; verpflichtende geschlechtsspezifische Folgenabschätzungen bei allen Gesetzesänderungen

3. Frauengesundheit: Die angekündigten Förderstopps für das Eltern-Kind-Zentrum Wien sowie die Vereine Nanaya und Kind & Kegel gefährden niederschwellige Angebote rund um Schwangerschaft und Geburt. Wien braucht außerdem deutlich mehr gynäkologische Kassenordinationen. Patientinnen müssen zudem besser geschützt werden: Vorwürfe von Grenzüberschreitungen in einer Wiener Frauenarztordination machen unabhängige Beschwerdemöglichkeiten notwendig.

4. Care-Arbeit: Frauen übernehmen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit. Werden dazu noch öffentliche Angebote eingeschränkt, landet diese Arbeit wieder bei den Frauen – die Folgen sind reduzierte Arbeitszeiten, geringere Einkommen und niedrigere Pensionen. Kinder müssen in städtischen Kindergärten mind. vier Wochen Urlaub pro Betriebsjahr nehmen. Das ist für berufstätige Eltern, insbesondere Alleinerziehende, problematisch. Hinzu kommen unterschiedliche Regeln für Kostenbefreiungen während des Schuljahres und bei den Summer City Camps, deren Platzangebot heuer eingeschränkt wurde.

Die Grünen fordern flexible Kindergartenregelungen, soziale Kriterien und Ausbau der Ferienbetreuung und eine Berücksichtigung unbezahlter Care-Arbeit im Budget.

5. Lohntransparenz & Gender Pay Gap: Beim gleichen Einkommen und bei den Karrierechancen von Frauen hat die Stadt Wien erheblichen Handlungsbedarf: Der Gender Pay Gap bei Wiener Stadtbediensteten lag 2025 bei rund 9,9 Prozent. Obwohl fast 62 Prozent der Beschäftigten Frauen sind, werden 67 Prozent der Magistratsabteilungen und 70 Prozent der ärztlichen Direktionen im Wiener Gesundheitsverbund von Männern geleitet.

Die Grünen fordern Maßnahmen für mehr Männer in Elternkarenz und -teilzeit; wirksame Lohntransparenz mit klaren Vergleichen zu gleichwertiger Arbeit sowie Maßnahmen gegen den Gender Pay Gap im eigenen Wirkungsbereich.