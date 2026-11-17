Wien (OTS) -

Bereits zum vierten Mal findet bei den Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, eine „relaxed performance“, diesmal bei MARIA THERESIA – DAS MUSICAL, am 4. April 2027 im Ronacher statt. Mit diesem bei den VBW bereits bewährten und beim Publikum beliebten Format setzen sich die VBW dafür ein, den Besuch von Musiktheater einem breiten und vielfältigen Publikum zugänglich zu machen. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.

Inklusives Musicalerlebnis für alle

Bei einer „relaxed performance“ handelt es sich um eine adaptierte Vorstellung für Menschen mit Behinderungen, neurodivergente Menschen sowie alle Personen, die von einer reizreduzierten und flexibleren Theaterumgebung profitieren. Gleichzeitig steht sie allen Besucher*innen offen. Bei der Vorstellung werden sensorische Reizfaktoren, wie laute Geräusche und starke Lichteffekte, reduziert oder angepasst. Zudem bleibt der Zuschauerraum während der gesamten Vorstellung leicht beleuchtet, und es ist jederzeit möglich, den Saal zu verlassen und wieder zurückzukehren. Einfache Orientierungshilfen und ein Leitfaden in Einfacher Sprache unterstützen die Vorbereitung auf das Musicalerlebnis. Die VBW setzen damit erneut ein starkes Zeichen für barrierefreie Teilhabe am kulturellen Leben.

Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding: „Kulturelle Teilhabe ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität in Wien. Als Wien Holding möchten wir gemeinsam mit unseren Kulturunternehmen dazu beitragen, Kultur möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Mit der ‚relaxed performance‘ gehen die Vereinigten Bühnen Wien hier einen wichtigen Schritt und ermöglichen auch Menschen einen Theaterbesuch, für die dieser unter den üblichen Rahmenbedingungen bislang nicht oder nur schwer möglich war.“

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien: „Die Vereinigten Bühnen Wien haben 2024 das erste Mal bei DAS PHANTOM DER OPER das einzigartige Format der „relaxed performance“ in Wien auf die Bühne gebracht. Die Nachfrage danach und das positive Feedback, das wir von den Besucher*innen erhalten, zeigt, wie wichtig Angebote wie diese sind. Es freut mich daher, dass wir bereits zum vierten Mal eine „relaxed performance“ ermöglichen können.“

Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien: „Musiktheater soll Menschen verbinden und für alle erlebbar sein. Mit unseren vielfältigen Kulturvermittlungsangeboten schaffen wir Möglichkeiten, die Faszination des Theaters einem möglichst breiten Publikum näherzubringen. Die ‚relaxed performance‘ ist ein wichtiger Bestandteil dieses Engagements. Daher freut es mich besonders, dass wir auch bei MARIA THERESIA – DAS MUSICAL dieses inklusive Format fortsetzen.“

Die Österreichischen Lotterien unterstützen das inklusive Kulturvermittlungsprojekt und erweitern damit ihr Engagement als wichtiger Partner der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN über das Produktionssponsoring von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL hinaus.

MARIA THERESIA – DAS MUSICAL

täglich außer montags im Ronacher

„relaxed performance“ am 4. April 2027 um 13:45 Uhr im Ronacher

Nähere Informationen zu Tickets und Ermäßigungen finden Sie unter: musicalvienna.at/relaxed-performance

Infos zum barrierefreien Musicalerlebnis unter: Barrierefreies Musicalerlebnis | Ronacher | musicalvienna.at - Barrierefreies Musicalerlebnis - MusicalVienna