Wien (OTS) -

Begegnungszonen, Neutorsperre, eine verkehrsberuhigte Innenstadt im Sommer und das Radverleihsystem S-Bike: Es tut sich was in Sachen Verkehr in der Stadt Salzburg. Doch nicht alle Neuerungen kommen auch gut an. Während das S-Bike alle Erwartungen übertroffen hat, sorgen die vorübergehende Neutorsperre und die Sommerregelung für Kritik. Altstadtkaufleute sagen, dass sie wegen der Einschränkungen mit Umsatzeinbußen kämpfen. Die vielen Verkehrsmaßnahmen seien Stückwerk, ein roter Faden oder ein Gesamtverkehrskonzept sei nicht zu erkennen. Kritiker:innen meinen, die einzige Strategie der Stadtregierung sei es, den Autofahrern das Autofahren zu vermiesen. Dazu kommen aktuell eine Vielzahl an Baustellen, die diesen Eindruck noch verschärfen. Klar ist, dass der Autoverkehr in der Stadt Salzburg bis 2040 fast halbiert werden soll. Doch eine spürbare Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr lässt weiter auf sich warten.

Was muss sich ändern?

Was muss sich in Sachen Verkehr in der Stadt Salzburg ändern? Plant die Stadtregierung in Wahrheit eine generell autofreie Altstadt? Wie soll die angekündigte Buslinienreform mehr Menschen für den öffentlichen Verkehr begeistern? Und wie will die Stadtpolitik die Bürgerinnen und Bürger mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bei der Neuordnung des Verkehrs abholen?

Moderator Martin Ferdiny holt unterschiedliche Ansichten ein und lädt zu einem Meinungsaustausch sowie zu einer faktenbasierten Diskussion ein – mit einer Runde aus Expertinnen und Experten – darunter Anna Schiester, Verkehrs - und Planungsstadträtin, Grüne Bürgerliste, und Harald Frey, Institut für Verkehrsplanung, TU Wien (Entwickelt mit der Stadt den Mobilitätsplan 2040) sowie weiteren Gästen aus der Politik und dem anwesenden Publikum. Alle Gäste im Publikum werden eingeladen, sich zu Wort zu melden.

Live-Übertragung im ORF Salzburg

„Salzburg heute“ meldet sich am 18. November 2026 ab 19.00 Uhr live. ORF Radio Salzburg startet kurz nach 19.00 Uhr mit ersten Informationen und überträgt die gesamte Diskussion live ab 19.15 Uhr und auf ORF Sound. Online wird die Veranstaltung live auf https://salzburg.ORF.at und österreichweit auf der Streamingplattform ORF ON übertragen.

Veranstaltungsinformation

Augustinerbräu Kloster Mülln, Rupertussaal, Saal 4, 5020 Salzburg

Mittwoch, 18. November 2026

19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Wer live mitdiskutieren will, kann sich online unter https://salzburg.ORF.at oder telefonisch unter 0662 8380-25000 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 17.00 Uhr) zur Veranstaltung anmelden.