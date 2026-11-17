St. Pölten (OTS) -

Seit 30 Jahren ist die Bücherei Katzelsdorf ein Ort für Literatur, Wissen und Begegnung. Dieses besondere Jubiläum wurde am 14. November 2026 im Schloss Katzelsdorf gemeinsam mit Leserinnen und Lesern, Freundinnen und Freunden sowie allen Interessierten gefeiert. Landesrat Anton Kasser gratuliert herzlich und würdigt das langjährige Engagement für die Bibliotheksarbeit in der Gemeinde.

„Drei Jahrzehnte lang ist die Bücherei Katzelsdorf ein Ort, an dem Menschen Literatur entdecken, Wissen erwerben und neue Perspektiven kennenlernen können. Dazu gratuliere ich sehr herzlich. Das Jubiläum steht für Kontinuität, großes Engagement und die Begeisterung für das Lesen, die über Generationen hinweg weitergegeben wird“, betont Landesrat Anton Kasser.

Das Jubiläumsprogramm bot Gelegenheit, auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und gemeinsam zu feiern. Neben einem Quiz mit Gewinnchancen und einer Ausstellung über die Aktivitäten der vergangenen fünf Jahre bildete die Lesung von Herbert Dutzler aus seinem aktuellen Roman „Der Plattenspieler unter der Dachschräge“ den Höhepunkt des Abends.

„Unsere niederösterreichischen Bibliotheken sind weit mehr als Orte, an denen Bücher ausgeborgt werden. Sie schaffen Raum für Bildung und Austausch, fördern die Medienkompetenz und ermöglichen den Zugang zu Wissen und Literatur. Vor allem bringen sie Menschen zusammen und stärken die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, so Kasser.

Ein besonderer Dank gilt allen, die die Bücherei Katzelsdorf in den vergangenen 30 Jahren geprägt und mit ihrem Einsatz zu einem lebendigen Treffpunkt in der Gemeinde gemacht haben. Ihr Engagement macht es möglich, dass die Bücherei Menschen aller Generationen für Literatur begeistert und ein offener Ort der Begegnung bleibt.

„Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek gratuliert der Bücherei Katzelsdorf herzlich zum 30-jährigen Bestehen und wünscht weiterhin viel Erfolg, viele neugierige Leserinnen und Leser und zahlreiche schöne Begegnungen. Möge sie auch in Zukunft ein Ort sein, an dem Literatur begeistert, Wissen wächst und Gemeinschaft entsteht“, gratuliert Geschäftsführerin Kathrin Hömstreit abschließend.