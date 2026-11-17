Wien (OTS) -

Am 20. November wird weltweit der Weltkindertag begangen, der auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern aufmerksam macht. In der Vorweihnachtszeit bieten Unternehmen der Wien Holding zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen: Von kreativen Workshops und besonderen Führungen über musikalische Veranstaltungen bis zu Ausflügen auf dem Wasser laden das Jüdische Museum Wien, das Mozarthaus Vienna, das Haus der Musik, die DDSG Blue Danube, die Wiener Stadthalle und das MusikTheater an der Wien mit unterschiedlichen Angeboten dazu ein, die Adventzeit abwechslungsreich zu gestalten.

DDSG Blue Danube: Nikolo-Schifffahrt

Am Sonntag, den 6. Dezember geht die MS Admiral Tegetthoff auf einen besonderen Nikolo Ausflug. Die vorweihnachtliche Schifffahrt für die ganze Familie lädt zu einem familienfreundlichen Buffet und einem liebevoll gestalteten Kinderprogramm. Eine Mitmach-Zaubershow mit Comedy sorgt für staunende Gesichter, beim professionellen Kinderschminken entstehen fantasievolle Kunstwerke und als Höhepunkt besucht der Nikolo persönlich das Schiff.

Sonntag, 6. Dezember 2026, Vormittags-Fahrt: 10:30 Uhr, Nachmittags-Fahrt: 14:00 Uhr, Dauer: 2 Stunden, EUR 45 pro Erwachsenen, EUR 40 pro Kind (2-15 Jahre). Eine Reservierung ist erforderlich!

DDSG Blue Danube, Wien Reichsbrücke, Handelskai 265, 1020 Wien, www.ddsg-blue-danube.at

Workshop für Kinder im Mozarthaus Vienna: Weihnachten bei Mozart

Im speziellen Weihnachts-Workshop erfahren alle Besucher*innen Spannendes über Mozart und die Feste, die Menschen zur damaligen Zeit gefeiert haben. Danach werden Weihnachtskarten gestaltet. Der Workshop findet im Rahmen des WIENXTRA-Kinderaktiv-Programms statt.

Termin: Sonntag, 13. Dezember 2026 & Sonntag, 20. Dezember 2026 | 14:30 Uhr

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 90 Minuten

Kinder EUR 8,50 (mit kinderaktivcard EUR 4), Erwachsene EUR 22 (mit kinderaktivcard EUR 6)

Anmeldung erforderlich unter https://quicket.wien-ticket.at/shop/wtosmhv/de

Die Kinderaktivcard gilt für maximal 2 Erwachsene und ihr(e) Kind(er), bis zum 14. Geburtstag. Die kinderaktivcard muss beim Besuch an der Kassa vorgezeigt werden!

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Jüdisches Museum Wien: Wir feiern Weihnukka!

Heuer feiern Jüdinnen und Juden überall auf der Welt vom 4. bis zum 12. Dezember das Chanukka-Fest. In den Weihnachtsferien haben die jungen Besucher*innen drei Mal Gelegenheit, im Jüdischen Museum Wien spannende Geschichten und Dinge rund um dieses Fest zu entdecken. Es geht dabei aber auch um Weihnachten und den Weihnachtsbaum. Beim Weihnukka-Fest im Jüdischen Museum Wien spielen die Teilnehmer*innen sogar ein bisschen Theater und designen ein cooles Weihnukka-Objekt für eine selbst gemachte Schneekugel.

Weihnachtsferienspiel in Kooperation mit wienXtra

Termine:

Donnerstag, 24. Dezember 2026

Freitag, 25. Dezember 2026

Sonntag, 27. Dezember 2026

jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr

Für Kinder von 6-13 Jahren. Materialbeitrag für Kinder EUR 3, Erwachsene EUR 15, mit der wienXtra-Kinderactivcard nur EUR 6! Um Anmeldung wird gebeten: [email protected].

Dreimal Dreideln

Am Abend des 6. Dezembers 2026 beginnt bereits der dritte Tag des Chanukka-Festes. Wie das mit dem Kalender genau ist und warum sich Jüdinnen und Juden überall auf der Welt an acht Tagen an den erfolgreichen Sieg der Makkabäer und das Wunder mit dem Öl in Jerusalem erinnern, erfahren die jungen Teilnehmer*innen im Jüdischen Museum Wien. Sie hören die Geschichten von drei besonders schönen, kleinen oder merkwürdigen Chanukka-Leuchtern und basteln drei Dreideln.

Termin: 6. Dezember 2026 um 14:00 Uhr. Für Kinder von 6-13 Jahren. Teilnahme nur mit erwachsener Begleitperson. Materialbeitrag für Kinder EUR 3, Erwachsene EUR 15, mit der wienXtra-Kinderactivcard nur EUR 6! Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Haus der Musik: Weihnachtliche Kinderkonzerte

Die Adventzeit im Haus der Musik steht ganz im Zeichen der Kinderkonzerte. Im Rahmen der Reihe KLASSIK Cool! laden verschiedene Weihnachtsevents zum Mitmachen ein: Am 21. und 29. November begeistert „Der verlorene Handschuh“ (für Kinder von 2 bis 6 Jahren), während „Frau Holle“ am 13., 19., 20. und 23. Dezember Kinder ab 3 Jahren verzaubert. „Zuckerfee und Sternenstaub“ präsentiert am 5., 12. Und 22. Dezember besinnliche Musikstücke und Weihnachtslieder für Kinder ab 2 Jahren. Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen mit Bernhard Fibich stehen am 6., 12., 13., 20. und 23. Dezember auf dem Programm und richten sich an Kinder jeden Alters.

Weitere Highlights: Marco Simsa präsentiert am 18. Dezember Klavier-Hits und Weihnachtslieder (ab 5 Jahren), während Gernot Kranner am 24. Dezember „Der gestiefelte Kater“ für Kinder ab 3 Jahren aufführt.

Tickets erhältlich an der Kassa im Haus der Musik sowie bei Wien Ticket: im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Das Weihnachtspostamt in der Wiener Stadthalle

Von 12. November bis 23. Dezember 2026 lädt das Weihnachtspostamt im Studio F der Wiener Stadthalle dazu ein, Weihnachtswünsche und persönliche Grüße handschriftlich zu verfassen. In festlicher Atmosphäre können Kinder Briefe ans Christkind schreiben, Familien Weihnachtsgrüße gestalten und Besucher*innen lieben Menschen mit persönlichen Worten eine Freude machen. Der Eintritt ist frei, das Weihnachtspostamt täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Gruppen können sich voranmelden und bereits ab 8:00 Uhr kommen. Mit jedem Brief wird auch Gutes getan: Ein Euro pro Brief geht an „Licht ins Dunkel“ zugunsten von Familien mit Kindern in Not.

Weitere Infos online.

Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

MusikTheater an der Wien: „Der kleine Prinz“ als Familienoper

Mit „Der kleine Prinz“ kommt ab 18. Dezember 2026 ein Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur als Familienoper auf die Bühne des MusikTheater an der Wien. Die österreichische Erstaufführung des Werks von Pierangelo Valtinoni basiert auf der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Das Libretto stammt von Paolo Madron, die deutsche Fassung von Hanna Francesconi. Die Regisseurin Louisa Muller bringt die Geschichte des kleinen Prinzen, der von Planet zu Planet reist und dabei außergewöhnlichen Figuren begegnet, in einer fantasievollen Inszenierung auf die Bühne. Valtinonis Musik verbindet romantische Klänge mit dem Humor und dem Zauber der Vorlage. Die rund einstündige Oper ohne Pause richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

Von 18. bis 28. Dezember 2026. Kinder: EUR 15 (bis 16 Jahre), Familienticket: EUR 99 (4 Personen inkl. 1 Person unter 16 Jahren): Infos und Tickets online.

Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien, www.theater-wien.at