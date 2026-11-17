Graz/Sattledt (OTS) -

Der Oktober 2026 ist der zugriffsstärkste Monat in der 19-jährigen Geschichte von Ligaportal. Laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) verzeichneten Website und Apps 102,7 Millionen Seitenaufrufe, 13,5 Millionen Besuche und 1,34 Millionen Unique Clients. Gegenüber dem bisherigen Rekordmonat Mai stiegen die Besuche um rund eine Million. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Bisher sorgten die Saisonentscheidungen der Bundesliga im Mai für die höchsten Zugriffszahlen. Nun gelang der Rekord mitten in der Herbstsaison, wenn auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene gespielt wird.

Ligaportal-App an der Spitze der österreichischen Medien-Apps

Besonders stark entwickelte sich die Website ligaportal.at. Ein wichtiger Wachstumstreiber war die Google-Suche, über die viele Fußballfans direkt zu den Livetickern, Ergebnissen und Tabellen ihrer Vereine gelangen. Das Rückgrat bleibt jedoch die kostenlose Ligaportal-App für iOS und Android. Mit 83,6 Millionen Seitenaufrufen liegt sie laut ÖWA auf Platz 1 unter den erfassten Medien-Apps Österreichs, noch vor der ORF.at-App mit 66,6 Millionen. Insgesamt entfallen rund 81 % aller Ligaportal-Seitenaufrufe auf die App. Die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt dort 9 Minuten und 45 Sekunden.

„ Wir hatten im Oktober so viele Zugriffe wie nie zuvor, ohne Finale und ohne Entscheidungsspiel. Die Menschen kommen zu uns, weil sie hier ihren Lieblingsverein aus der Region genauso verfolgen können wie die großen nationalen und internationalen Ligen. Diese Treue macht unsere Reichweite so stabil “, sagt Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal. „Für unsere Werbepartner ist genau das entscheidend: Sie erreichen ein Publikum, das jede Woche wiederkommt und nicht nur dann, wenn ein Großereignis ansteht.“

Ein Rekord als Teamleistung

„Ein Rekord wie dieser ist Teamarbeit. Mein Dank gilt unserem IT-Chef Mag. Michael Lattner und seinem Team, die auch an den stärksten Spieltagen für einen reibungslosen Betrieb sorgen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den zahlreichen Trainern, Funktionären und Live-Ticker-Reportern, die Woche für Woche zu unserem Erfolg beitragen. Und natürlich den Fans, die uns die Treue halten“, so Arnitz.

Höchste Wertschätzung für diese Performancezahlen gibt es auch von der Mehrheitseigentümerin der Plattform, der STYRIA Media Group: „Angesichts des Marktumfeldes ist es beeindruckend, dass sich das Ligaportal nach wie vor auf einem Wachstumskurs in der Reichweite befindet“, sagt Mag. Alfred Brunner, MBA, Geschäftsführer Sport bei der STYRIA.