Wien (OTS) -

„Man muss nicht immer einer Meinung sein“, verweist Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung und Landesvorsitzender in Wien, auf die zu Recht heftige ÖHV-Kritik an der zu starken Erhöhung der Ortstaxe in Wien, „wenn die Stadt etwas richtig macht, gehört das gewürdigt.“ Ipp und die ÖHV begrüßen die Registrierungspflicht für Kurzzeitvermietungen in Wien ab Jahreswechsel ausdrücklich: Die Registrierung schafft mehr Transparenz, erleichtert behördliche Kontrollen und ist so ein wichtiger Schritt zu fairem Wettbewerb.

Alle, die fair spielen, profitieren!

Ipp betont, dass die ÖHV Wettbewerb schätzt und innovative Angebote begrüßt: „Ferienwohnungen, Privatzimmer und Apartments bereichern die Stadt.“ Die Registrierungspflicht als Rechtsrahmen statt Verbot ermöglicht breite Teilhabe am touristischen Erfolg des Landes: „Und die Kontrolle garantiert, dass Regeln eingehalten werden und gesetzestreue Anbieter keine Nachteile erleiden.“

Wien und Tirol gehen voran, andere Bundesländer sollen folgen

Die EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung (EU 2024/1028) schafft die Grundlage für die Registrierung und den Austausch von Buchungsdaten über Online-Plattformen. Die Anwendung obliegt den Bundesländern und ist freiwillig. Tirol plant die Umsetzung im ersten Quartal 2027. Die ÖHV setzt darauf, dass die Bundesländer möglichst einheitlich vorgehen. „Dass Wien als Großstadt und Tirol als tourismusintensivstes Bundesland da rasch agieren, ist richtig und wichtig. Die anderen sollten rasch folgen“, betont Ipp.

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