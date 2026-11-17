Wien/Gmunden (OTS) -

17. November 2026 – Die Stadtgemeinde Gmunden und SORAVIA haben am 16. November den Baurechts- und Raumordnungsvertrag für das Seeviertel unterzeichnet. Damit ist die vertragliche Grundlage für die Entwicklung des ehemaligen Seebahnhof-Areals geschaffen. SORAVIA investiert rund 170 Millionen Euro in dieses künftig gemischt genutzte Quartier. Der Baustart wird im Frühsommer 2027, die Fertigstellung für 2030 geplant.

„Es ist ein historischer Tag. Immer wenn ich am ehemaligen Seebahnhof vorbeigegangen bin, hatte ich eine Vision, jetzt haben wir die Grundlage für ihre Realisierung geschaffen. 30 Jahre haben wir auf ein Hotel gewartet. Gemeinsam mit SORAVIA haben wir die Pläne in den vergangenen Monaten intensiv weiterentwickelt. Das Seeviertel ist nicht nur ein Tourismusprojekt, sondern ein Projekt für alle Gmundnerinnen und Gmundner. Davon bin ich überzeugt“, sagt Stefan Krapf, Bürgermeister der Stadtgemeinde Gmunden.

Ein lebendiges Viertel am Wasser

Das neue Seeviertel soll das Areal nachhaltig beleben und als offener Ort mit hoher Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen offenstehen. Herzstück des Quartiers ist die Magistrale: als eine neue öffentliche Achse, die künftig die Schiffslände und dem Park am Seebahnhof verbindet. Entlang dieser Promenade entstehen Gastronomie, Geschäftsflächen und konsumfreie, frei zugängliche Aufenthaltsbereiche direkt am Wasser. Das Quartier umfasst ein Vier-Sterne-Hotel im modernen Lifestyle-Segment mit bis zu 125 Betten, rund 60 Prozent mehr als von der Stadtgemeinde gefordert.

Zusätzlich entstehen 90 Wohnungen sowie moderne Flächen für Nahversorgung, Gesundheit und Fitness. Das Hotel bietet Seminarflächen für knapp 150 Personen und einen großzügigen Spa-Bereich, die ebenso wie das Restaurant der Öffentlichkeit offenstehen. Um ein starkes positives Signal für den Standort zu setzen, wurden die Geschäftsflächen im Erdgeschoß auf rund 700 Quadratmeter vergrößert, für die es bereits Interesse von regionalen Wirtschaftstreibenden gibt.

„Gerade in einer Zeit, in der Betriebe abwandern, ist es ein wichtiges Signal, dass wir das Seeviertel gemeinsam mit der Stadtgemeinde Gmunden realisieren. Wir investieren rund 170 Millionen Euro in den Standort, und das Projekt löst eine Wertschöpfung von rund 155 Millionen Euro aus. In der Bauphase werden in Spitzenzeiten bis zu 200 Menschen auf der Baustelle arbeiten, im laufenden Betrieb entstehen bis zu 150 dauerhafte Arbeitsplätze. Damit setzen wir einen klaren Impuls für Gmunden und die gesamte Region“, sagt Erwin Soravia, CEO von SORAVIA.

Impulse für Wirtschaft, Tourismus und Gmunden

Bei einer Auslastung von 65 Prozent ermöglicht das Hotel mehr als 40.000 Nächtigungen pro Jahr. Dadurch wird Gmunden als Ganzjahresdestination gestärkt wird. Auch für die Stadtgemeinde bringt das Projekt Vorteile: Durch die Vertragsänderungen erhöht sich der Kaufpreis zugunsten der Stadt um rund 2,3 Millionen Euro. Das Hotelgrundstück bleibt im Eigentum der Stadt und wird über einen Baurechtsvertrag auf 83 Jahre vergeben. Hinzu kommen eine prognostizierte Kommunalsteuer bis zu 150.000 Euro pro Jahr, die Grundsteuer aus den Wohn- und Gewerbeflächen sowie rund 150.000 Euro jährlich aus Nächtigungsabgaben und Tourismusbeiträgen.

„Mit dem heutigen Vertragsabschluss schlagen wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde Gmunden ein neues Kapitel auf. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit haben wir für das Seeviertel ein einzigartiges Gesamtkonzept geschaffen, das mit der heutigen Vertragsunterzeichnung in die Umsetzung geht und mit einem starken Hotelangebot, Wohnungen und Flächen für Nahversorgung, Gesundheit und Gastronomie, und mit Freiräumen, die für alle zugänglich sind, einen dauerhaften Mehrwert für Gmunden und die Bevölkerung schafft. Ich danke allen Beteiligten für das große Vertrauen. Ab sofort gilt unsere gesamte Energie der Umsetzung, um dem Standort nachhaltige Impulse zu verleihen“, betont Hans-Peter Weiss, COO von SORAVIA.

Nächste Schritte und Zeitplan

Auf Basis des Vertragsabschlusses werden SORAVIA und die Stadtgemeinde die kommenden Phasen zügig vorantreiben: Als Nächstes starten die Wohnungsverwertung sowie die offizielle Präsentation des Hotelbetreibers und des Betriebskonzepts. Im Frühsommer 2027 erfolgt der offizielle Baubeginn, die Fertigstellung des gesamten Quartiers ist für 2030 geplant.

Über SORAVIA

SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen von über 7,6 Milliarden Euro zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name SORAVIA für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Heute punktet SORAVIA mit 360-Grad-Immobilienkompetenz und deckt damit für ihre Kunden und Investoren den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Das Kerngeschäft erstreckt sich von den Bereichen Projektentwicklung, Investment und Asset Management, Hospitality, bis hin zu Property und Facility Management. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.200 Mitarbeiter:innen.