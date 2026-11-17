Wien (OTS) -

Morgen Mittwoch, 21. Oktober 2026, tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 21. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird um 9 Uhr im Sitzungssaal des Wiener Rathauses mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Weiterarbeit der Ärztinnen und Ärzte über das Pensionsalter hinaus; Förderstopp für den Verein „Forum Wien – ARENA“, Evaluierung des Jugendcollege; ESC 2026 als Wirtschaftsfaktor; Wiener Garagengesetz – Nachrüsteverpflichtung für Ladeinfrastruktur.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema kommt diesmal von der FPÖ und lautet: „Kinderschutz statt ideologiegetriebenes Regierungsversagen – Wien muss endlich Verantwortung übernehmen“.

Gegenstand der Hauptdebatte ist das Förderprogramm „Kleinprojekte für Demokratie und Beteiligung“.

Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Dringlicher Antrag der Grünen betreffend „Klimafahrplan: Raus aus Gas- und Autoabhängigkeit“. Die Debatte zum Antrag wird im Anschluss an die Tagesordnung abgehalten, spätestens aber um 16 Uhr.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red