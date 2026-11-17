Wels (OTS) -

Eine Gold-, acht Silber- und vier Bronzemedaillen unterstreichen die hohe Qualität und Vielfalt der heimischen Käsespezialitäten.

Einmal mehr beweist Berglandmilch seine herausragende Käsekompetenz auf internationaler Bühne. Besonders erfreulich ist die Goldmedaille für den Tirol Milch Weinzirler. Acht weitere Käsespezialitäten wurden mit Silber ausgezeichnet: Tirol Milch Urtyroler, Tirol Milch Bergkäse g.U., Tirol Milch Kaiser Max, Schärdinger Dachsteiner, Schärdinger Raclette, Schärdinger Österkron, Schärdinger Jerome sowie Desserta Hellas Feta.

Vier Bronzemedaillen für Tirol Milch Tiroler Adler, Tirol Milch Feiner Tiroler, Schärdinger Asmonte und Schärdinger Winzer Rosé komplettieren die erfolgreiche Bilanz.

Die 13 internationalen Auszeichnungen bestätigen den hohen Qualitätsanspruch der größten österreichischen Molkerei. Hochwertige Milch von heimischen bäuerlichen Familienbetrieben, traditionelle Käseherstellung und jahrzehntelange Erfahrung bilden die Grundlage für die ausgezeichnete Produktqualität.

Mit diesem Erfolg unterstreicht Berglandmilch einmal mehr, dass österreichische Herkunft, regionale Wertschöpfung und gelebte Käsetradition auch im internationalen Wettbewerb überzeugen.