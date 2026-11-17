Wien (OTS) -

Schon lange ist bekannt, dass Österreich beim Bodenverbrauch Spitzenreiter ist, doch seit einigen Monaten machen Projekte Schlagzeilen, die neben Boden auch noch Unmengen an Wasser und Strom verbrauchen: riesige Rechenzentren Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat die wichtigsten Informationen zu Rechenzentren in Österreich in einem Report zusammengetragen.

„Die Art und Weise wie Rechenzentren in Österreich aktuell behandelt werden, ist vor allem eines: verantwortungslos gegenüber Natur und Bevölkerung. Umweltverträglichkeitsprüfungen werden derzeit kaum durchgeführt, eine nationale Strategie für den Ausbau gibt es nicht, aber trotzdem werden immer weitere Projekte angekündigt. Mitspracherecht für betroffene Bürger:innen? Nein, danke. Österreich braucht dringend eine Vollbremsung beim Bau von Rechenzentren – die Interessen der Menschen und der Umwelt müssen an erster Stelle stehen“, fasst Hannah Keller die aktuellen Erkenntnisse zusammen.

Stromfresser

Kronstorf, Vösendorf, Leopoldsdorf und Co. sollen nach aktuellem Stand alle neue Rechenzentren auf die grüne Wiese bekommen. Finanziert, gebaut und betrieben werden die Stromfresser jedoch nicht von den Gemeinden oder heimischen Investor:innen. Die überwiegende Mehrheit der Projekte wird von US-Techgiganten wie Google oder Microsoft umgesetzt.

„Cloud HQ, Google und Microsoft sind eine Gefahr für die heimische Energiewende. Nur die größten, aktuell bestätigen Rechenzentren werden im Endausbau zumindest jene Menge Energie benötigen, die 2025 von allen Windkraftanlagen Österreichs zusammen produziert wurde. Wir haben die letzten Jahre hart gearbeitet um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, jetzt könnte der Windkraftausbau der letzten 30 Jahre, mit dem man rund 2,7 Millionen Haushalte versorgen könnte, stattdessen von einigen wenigen Rechenzentren verbraucht werden“, mahnt Keller dazu, endlich die Fakten auf den Tisch zu legen.

Die Folge daraus? Der weltweite (und damit auch der österreichweite) Strombedarf wird ohne entsprechende Regelungen in den kommenden Jahren explodieren. Gedeckt werden kann dieser Energie-Hunger wohl nur fossile Brennstoffe. Ambitionierte Klimaziele rücken damit in noch weitere Ferne.

Wer profitiert?

Darüber hinaus ergibt die Betreiber- und Eigentümerstruktur ein Problem bei der vielbeschworenen Datensouveränität. „Wir bauen mit unseren Ressourcen, auf unseren Böden und mit unserem Wasser Rechen-Kapazitäten aus, die wir entweder gar nicht nutzen können oder zumindest nicht wissen was mit unseren Daten passiert. Denn nur, weil ein Rechenzentrum auf Österreichischem Boden steht, ist es keine österreichische Infrastruktur und es gelten auch nicht automatisch europäische Bestimmungen zu Sicherheiut und Datenschutz. Das konterkariert klare die gesamteuropäischen Anstrengungen zur Datensouveränität“, so Keller weiter.

GLOBAL 2000 wagt den Österreich-Vergleich: Die Hälfte der Bevölkerung stellt täglich je 25 Chatbot-Anfragen stellt, bräuchten wir dafür knapp 10 Megawatt Leistung. Die in Österreich bereits in Umsetzung befindlichen großen Rechenzentrumsprojekte könnten dagegen im Endausbau zusammen rund 1.000 MW Anschlussleistung erreichen. Damit würde knapp 1 Prozent der Kapazitäten in klassische „private Nutzung“ fließen.

Notbremse zwingend nötig

GLOBAL 2000 fordert indes seit geraumer Zeit ein Moratorium für alle Rechenzentren-Projekte. Weitere Argumente dafür liefert ein Blick über den Tellerrand. Google selbst spricht etwa bei einem Mammut-Projekt in Kronstorf von lediglich knapp 100 geschaffenen Jobs. In Irland – Europas Platzhirsch für Rechenzentren – brauchen die Datenkolosse aktuell knapp 20% des landesweit produzierten Stroms, schaffen aber nur etwa 0,2 Prozent der Arbeitsplätze. Die Mär von der Abwärmenutzung wird ebenfalls durch einen Blick auf die grüne Insel entlarvt – dort wird lediglich bei einem (von über 100!) Rechenzentren die Abwärme genutzt.

„Widerstand gegen Tech-Giganten formiert sich auf der ganzen Welt. In den USA waren Rechenzentren bei den Midterms eines der wichtigsten Wahlmotive. Der gestiegene Strombedarf führt in Irland bereits zu finanzieller Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger. Österreich braucht dringend einen sofortigen Baustopp aller Rechenzentren, verbindliche, wirksame Umweltverträglichkeitsprüfungen und eine nationale Rechenzentren-Strategie. Wir dürfen die Fehler, die andere Staaten hier gemacht haben auf keinen Fall einfach wiederholen. Die Kosten für Umwelt und Bevölkerung wären zu hoch“, so Keller abschließend.

Über GLOBAL 2000

GLOBAL 2000 ist die größte österreichische Umweltschutzorganisation mit Sitz in Wien. Sie setzt sich für eine intakte Natur und Umwelt sowie eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen ein, benennt Probleme, deckt Missstände auf und zeigt Lösungen für eine nachhaltige Zukunft auf. GLOBAL 2000 ist politisch unabhängig, großteils spendenfinanziert und aktiver Teil von Friends of the Earth International (FOEI).