Salzburg (OTS) -

Angesichts globaler Handelskonflikte und der wachsenden Marktmacht weniger US-Technologiekonzerne rückt für Österreichs Industrie- und Energiebetriebe eine Frage in den Vordergrund: Wer kontrolliert eigentlich die eigenen Daten? Der Salzburger Softwarehersteller COPA-DATA erklärt, warum „Digitale Souveränität“ längst keine reine IT-Frage mehr ist, sondern zum Wettbewerbsfaktor für den Wirtschaftsstandort wird.

Ob Stromnetz, Fabrikhalle oder Wasserkraftwerk: Immer mehr Betriebsdaten aus Österreichs Industrie und Energiewirtschaft landen heute in der Cloud, häufig bei einer Handvoll großer, meist US-amerikanischer Anbieter. Die Entscheidung für einen Cloud-Anbieter war für viele Unternehmen lange vor allem eine Kostenfrage. Angesichts geopolitischer Spannungen, handelspolitischer Konflikte zwischen der EU und den USA sowie des rasanten Aufstiegs der Künstlichen Intelligenz gewinnt jedoch die Frage an Bedeutung, wie unabhängig Unternehmen bei der Verarbeitung und Verwaltung ihrer Daten sind. COPA-DATA ruft heimische Betriebe auf, sich mit ihrer „Digitalen Souveränität“ auseinanderzusetzen: Mit seiner Plattform zenon zeigt der Softwarehersteller, wie es möglich ist, Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten.

Was heißt „Digitale Souveränität“ überhaupt?

Geopolitische Spannungen und die rasante technologische Entwicklung verändern die Rahmenbedingungen für Industrie und Energiewirtschaft. Gleichzeitig werden Produktionsprozesse immer stärker digital vernetzt. Daten bilden die Grundlage für Automatisierung, Prozessoptimierung und neue industrielle Anwendungen. Damit rückt zunehmend in den Fokus, welche Rolle die Kontrolle über industrielle Daten für Unternehmen und ihre langfristige Entwicklung spielt.

„Digitale Souveränität bedeutet nicht, dass sich Unternehmen von der Welt abschotten“, sagt Johannes Wolf, Geschäftsführer von COPA-DATA CEE/ME. „Es geht vielmehr darum, selbst bestimmen zu können, wo Produktionsdaten gespeichert werden, wer darauf zugreifen darf und wie sie genutzt werden. Unternehmen sollten die Kontrolle über ihre Daten behalten und ihre Abhängigkeiten von einzelnen Technologieanbietern bewusst gestalten. Gerade für den Industriestandort Österreich und Europa wird das zunehmend zu einem Faktor für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.“

Warum das Thema gerade jetzt an Brisanz gewinnt

Ein erheblicher Teil der weltweiten Cloud- und KI-Infrastruktur wird von wenigen großen US-amerikanischen Technologiekonzernen bereitgestellt, die auch als Hyperscaler bezeichnet werden. Für europäische Industriebetriebe wirft das zunehmend Fragen nach der Kontrolle über sensible Produktionsdaten und über Jahre gewachsenes Prozess-Know-how auf. Geopolitische Spannungen, neue Handelsbeschränkungen oder veränderte Geschäftsbedingungen können bestehende Abhängigkeiten zum wirtschaftlichen Risiko machen und im Extremfall den laufenden Betrieb beeinträchtigen.

COPA-DATA sieht darin keinen Grund zur Panik, wohl aber Anlass, die technologische Unabhängigkeit strategisch zu stärken. Mit der Softwareplattform zenon können Unternehmen selbst entscheiden, wo ihre Daten verarbeitet werden: direkt im Werk, im eigenen Rechenzentrum oder in einer Cloud ihrer Wahl. Die offene und hardwareunabhängige Architektur ermöglicht es, ihre Infrastruktur flexibel an veränderte Anforderungen anzupassen, ohne dafür zwangsläufig die bestehende technische Ausstattung ersetzen zu müssen. Damit steht COPA-DATA als unabhängiger europäischer Softwareanbieter für einen Ansatz, der Unternehmen mehr Wahlfreiheit und Kontrolle über ihre Produktionsdaten ermöglicht.

COPA-DATA: Eine europäische Alternative auf Augenhöhe mit den Großen

Dass gerade ein österreichisches Unternehmen dieses Thema besetzt, ist kein Zufall. COPA-DATA zeigt, dass europäische Anbieter technologisch und wirtschaftlich mit den großen US-amerikanischen Playern mithalten können. Das Unternehmen wurde 1987 in Salzburg gegründet und ist mittlerweile mit 14 Tochtergesellschaften weltweit sowie einem Netz internationaler Vertriebspartner vertreten. „Wir sind der lebende Beweis dafür, dass Europa technologisch nicht nur mithalten, sondern auch eigene Maßstäbe setzen kann“, sagt Stefan Reuther, Mitglied der Geschäftsführung von COPA-DATA Headquarters. „Seit fast 40 Jahren entwickeln wir in Salzburg industrielle Software, die weltweit Wertschöpfung ermöglicht. Dabei verbinden wir technologische Innovationskraft mit unternehmerischer Unabhängigkeit und einem langfristigen Blick auf die Entwicklung unserer Märkte. Wir investieren bewusst in unseren Standort Salzburg, an dem ein wesentlicher Teil unserer Forschung und Entwicklung stattfindet. Denn technologische Souveränität beginnt damit, eigene Kompetenzen aufzubauen, weiterzuentwickeln und dauerhaft zu sichern.“

COPA-DATA erweitert derzeit sein Headquarters in Salzburg um rund 3.000 Quadratmeter und schafft damit Platz für bis zu 150 zusätzliche Arbeitsplätze – ein Investment von 15 Millionen Euro. Für das Unternehmen ist der Ausbau auch ein Bekenntnis zum Innovationsstandort Österreich, in einer Zeit, in der viele Betriebe ihre technologische Abhängigkeit vom Ausland überdenken.

COPA-DATA in Zahlen

Gegründet 1987 von Thomas Punzenberger in Salzburg, bis heute unabhängig und im Familienbesitz

Weltweit mehr als 500 Beschäftigte, davon rund 270 am Hauptsitz in Salzburg

Vertreten über 14 internationale Tochtergesellschaften und ein Netz von zertifizierten Partnerunternehmen

Umsatzplus von über 20 Prozent im Jahr 2025

Softwareplattform zenon weltweit im Einsatz bei Kunden aus Industrie, Energiewirtschaft, Pharma, Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie Automobilbau

Mehr Informationen finden Sie in unserem Newsroom.

Bilder:

Stefan Reuther, Mitglied der Geschäftsführung, COPA-DATA Headquarters

Johannes Wolf, Geschäftsführer, COPA-DATA CEE/ME

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