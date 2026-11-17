Wien (OTS) -

„In welchem Schreckensszenario ist Stadträtin Emmerling auf die Idee gekommen, strafunmündigen Kindern Fußfesseln verpassen zu wollen? Das ist die erstaunliche Fortsetzung einer vermeintlichen Law-and-Order-Politik, die ein großes Ausmaß an Hilflosigkeit offenbart“, kritisiert Ursula Berner, Familiensprecherin der Wiener Grünen, die jüngste Idee der Neos-Stadträtin. „Ohne Gerichtsverfahren sollen Strafunmündige, also Kinder unter 14 Jahren, rund um die Uhr kontrolliert werden. Wer also soll entscheiden, welches Kind so eine Maßnahme erhält? Und welche rechtliche Grundlage soll es dafür geben? Das widerspricht allen Kinderrechten“, so Berner.

Fußfesseln haben mit Prävention nichts zu tun

„Wer Fußfesseln als Prävention bezeichnet, hat grundlegende Prinzipien des Kinderschutzes noch immer nicht verstanden“, so Berner mit Blick auf Emmerlings Argumentation. „Alle Expert:innen, die sich bereits dazu geäußert haben, sind sich einig, dass Fußfesseln die Kinder nicht davon abhalten werden, Einbrüche zu begehen. Die einzige Maßnahme, die tatsächlich nachhaltig Veränderung im Verhalten bewirken kann, ist langfristiger Beziehungsaufbau und engmaschige persönliche Eins-zu-Eins-Betreuung. Es ist nicht möglich, diese Arbeit an eine Fußfessel auszulagern“, hält Berner fest. „Kinder lernen Empathie und regelkonformes Verhalten nur durch positive Vorbilder. Autoritäre, gewaltvolle Erziehung schafft autoritäre Charaktere, das hat Klaus Theweleit schon Ende der 70er Jahre in ‚Männerphantasien‘ nachgewiesen. Wer 2026 kein Kind zurücklassen will, muss ihnen positive Perspektiven bieten“, so Berner abschließend.