Wien (OTS) -

Die Wiener Weihnachtsmärkte sind beliebte Treffpunkte in der Adventzeit und bringen Menschen in die Stadt. Für die Saison 2026 werden rund 4,4 Millionen Besuche von Wienerinnen und Wienern erwartet - rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Gemeinsam mit den Gästen aus den übrigen Bundesländern und dem Ausland dürften rund 230 Millionen Euro direkt auf den Märkten ausgegeben werden.

„Die Wiener Weihnachtsmärkte gehören zur Adventzeit einfach dazu. Sie bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt, laden zum Zusammenkommen und Genießen ein und begeistern Wienerinnen und Wiener ebenso wie Gäste aus dem In- und Ausland. Damit sind sie in der Vorweihnachtszeit ein echter Magnet für Wien“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Die Weihnachtsmärkte sind auch für den Wiener Handel ein wichtiger Impulsgeber. Viele verbinden ihren Marktbesuch mit einem Bummel durch die Stadt oder Weihnachtseinkäufen. So entsteht zusätzliche Frequenz, die auch den Betrieben in den Einkaufsstraßen zugutekommt.“

Knapp 128 Millionen Euro Ausgaben der Wienerinnen und Wiener

Laut der Erhebung der KMU Forschung Austria wollen die Wienerinnen und Wiener pro Marktbesuch durchschnittlich rund 29 Euro ausgeben. Hochgerechnet auf die erwarteten Besuche ergibt das knapp 128 Millionen Euro direkt auf den Märkten.

Gäste aus den übrigen Bundesländern und dem Ausland dürften weitere rund 103 Millionen Euro auf den Märkten ausgeben. Die KMU Forschung Austria schätzt, dass sie rund 40 Prozent der insgesamt etwa 7,3 Millionen Marktbesuche ausmachen. Zusammen mit den geplanten Ausgaben der Wienerinnen und Wiener ergibt sich eine geschätzte Summe von rund 230 Millionen Euro.

Die 15 Wiener Weihnachtsmärkte umfassen heuer insgesamt 814 Stände, darunter 198 Gastronomiestände. Die Märkte bieten damit zahlreichen Betrieben die Möglichkeit, ihre Produkte und ihr kulinarisches Angebot einem breiten Publikum zu präsentieren.

Atmosphäre und Begegnung ziehen die Besucherinnen und Besucher an

Für 51 Prozent der Befragten ist die besondere Atmosphäre ein Grund für den Marktbesuch. 50 Prozent möchten Freundinnen, Freunde oder Familie treffen. Auch das kulinarische Angebot gehört für viele zum Adventerlebnis: Am häufigsten freuen sich die Befragten auf Maroni und Langos sowie auf Punsch und Glühwein.