Wien (OTS) -

Premiere und österreichische Erstaufführung in einem: Die weltweit gefragte Dirigentin Alondra de la Parra gastiert erstmals gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz in Wien. Zum ersten Mal in Österreich zu hören ist dabei La Reina Roja, die jüngste Komposition der mexikanischen GRAMMY®-Preisträgerin Gabriela Ortiz. Mit Raphaela Gromes spielt eine der herausragendsten Cellistinnen der jüngeren Generation Tschaikowskis Rokoko-Variationen, die perfekt zu Schostakowitschs 5. Sinfonie in der zweiten Konzerthälfte überleiten.

PROGRAMM

Gabriela Ortiz (* 1964): La Reina Roja [ÖEA]

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello & Orchester A-Dur op. 33

Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

BESETZUNG

Alondra de la Parra Dirigentin

Raphaela Gromes Violoncello

Bruckner Orchester Linz



18.45 | Einführung im Gläsernen Saal

Daniel Hochreiter und Gäste im Gespräch über Ortiz, Tschaikowski und Schostakowitsch Kostenlose Zählkarten sind direkt an der Tageskasse des Musikvereins erhältlich.



🎞 Informationen & Tickets unter https://musikverein.at/konzert/bruckner-orchester-linz-000e0637/

🎻 Dirigentin Alondra de la Parra und das Bruckner Orchester Linz am 29. November im Wiener Musikverein! 🎹

Die international gefragte Dirigentin Alondra de la Parra, interpretiert Meisterwerke von Ortiz, Tschaikowski & Schostakowitsch mit dem Bruckner Orchester im Wiener Musikverein.

Datum: 29.11.2026, 19:30 Uhr - 29.11.2026, 21:45 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Musikverein

Musikvereinsplatz 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://musikverein.at/konzert/bruckner-orchester-linz-000e0637/