- 17.11.2026, 10:01:18
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🎻 Dirigentin Alondra de la Parra und das Bruckner Orchester Linz am 29. November im Wiener Musikverein! 🎹
Am Programm: Meisterwerke von Gabriela Ortiz, Pjotr Iljitsch Tschaikowski & Dmitri Schostakowitsch
Premiere und österreichische Erstaufführung in einem: Die weltweit gefragte Dirigentin Alondra de la Parra gastiert erstmals gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz in Wien. Zum ersten Mal in Österreich zu hören ist dabei La Reina Roja, die jüngste Komposition der mexikanischen GRAMMY®-Preisträgerin Gabriela Ortiz. Mit Raphaela Gromes spielt eine der herausragendsten Cellistinnen der jüngeren Generation Tschaikowskis Rokoko-Variationen, die perfekt zu Schostakowitschs 5. Sinfonie in der zweiten Konzerthälfte überleiten.
PROGRAMM
Gabriela Ortiz (* 1964): La Reina Roja [ÖEA]
Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello & Orchester A-Dur op. 33
Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47
BESETZUNG
Alondra de la Parra Dirigentin
Raphaela Gromes Violoncello
Bruckner Orchester Linz
18.45 | Einführung im Gläsernen Saal
Daniel Hochreiter und Gäste im Gespräch über Ortiz, Tschaikowski und Schostakowitsch Kostenlose Zählkarten sind direkt an der Tageskasse des Musikvereins erhältlich.
🎞 Informationen & Tickets unter https://musikverein.at/konzert/bruckner-orchester-linz-000e0637/
🎻 Dirigentin Alondra de la Parra und das Bruckner Orchester Linz am 29. November im Wiener Musikverein! 🎹
Die international gefragte Dirigentin Alondra de la Parra, interpretiert Meisterwerke von Ortiz, Tschaikowski & Schostakowitsch mit dem Bruckner Orchester im Wiener Musikverein.
Datum: 29.11.2026, 19:30 Uhr - 29.11.2026, 21:45 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Musikverein
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich
URL: https://musikverein.at/konzert/bruckner-orchester-linz-000e0637/
🎹 Alondra de la Parra & Bruckner Orchester im Musikverein! 🎻
Die international gefragte Dirigentin Alondra de la Parra, interpretiert Meisterwerke von Ortiz, Tschaikowski & Schostakowitsch mit dem Bruckner Orchester im Wiener Musikverein.
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