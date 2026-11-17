Wien/Salzburg (OTS) -

Raiffeisen Immobilien analysiert Bevölkerungs- und Preisentwicklung in Österreichs Bezirken: Wachstum sorgt für Nachfrage, doch seit der Zinswende entwickelte sich das Preisniveau in günstigeren Regionen vielfach stabiler als in den teuersten Bezirken. Langfristig bleiben Wachstumsregionen aber gefragt.

Wo die Bevölkerung wächst, steigt die Nachfrage nach Wohnraum und damit auch der Druck auf die Immobilienpreise. Was langfristig plausibel klingt, ist kurzfristig allerdings kein Automatismus. Eine Bezirksanalyse von Raiffeisen Immobilien Österreich auf Basis von Daten der Raiffeisen Research zeigt: Seit der Zinswende hat die Leistbarkeit die Preisentwicklung bei Einfamilienhäusern vielfach stärker geprägt als das Bevölkerungswachstum. Während die Preise in den 20 teuersten untersuchten Bezirken seit dem dritten Quartal 2022 im Durchschnitt um rund 5,0 Prozent zurückgingen, legten sie in den 20 günstigsten Bezirken im Schnitt leicht um 0,3 Prozent zu.

„ Bevölkerungswachstum schafft zusätzliche Nachfrage. In den vergangenen Jahren hat die Leistbarkeit diesen Zusammenhang aber überlagert: In teuren Märkten gerieten die Preise stärker unter Druck, während leistbarere Bezirke preislich besser abschnitten “, erklärt Peter Mayr, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Salzburg und Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich.

Wachstumsregionen mit hoher Nachfrage

Die höchsten durchschnittlichen Bevölkerungszuwächse zwischen 2016 und 2025 verzeichneten Eisenstadt (Stadt) mit 1,43 Prozent pro Jahr, Wiener Neustadt (Stadt) mit 1,33 Prozent, Bruck an der Leitha mit 1,20 Prozent, Sankt Pölten (Stadt) mit 1,18 Prozent und Graz-Umgebung mit 1,08 Prozent. Auch Wien lag mit 1,04 Prozent über dem Durchschnitt der ausgewerteten Bezirke.

Bei Einfamilienhäusern kostete der Quadratmeter im zweiten Quartal 2026 in Wien rund 7.467 Euro, in Eisenstadt rund 4.113 Euro und in Sankt Pölten rund 3.940 Euro. Die höchsten Preise der Auswertung entfielen auf Kitzbühel mit rund 9.903 Euro, Innsbruck mit rund 9.794 Euro und Salzburg Stadt mit rund 9.129 Euro je Quadratmeter. Die Daten zeigen also ein regionales Muster, aber keinen Automatismus: Bevölkerungswachstum ist ein Nachfragefaktor; Lage, Angebot und Leistbarkeit beeinflussen die Preise ebenfalls.

Leistbarkeit prägte die jüngste Preisentwicklung

Das zeigt sich auch wenn man die Preisentwicklung bei Einfamilienhäusern vom dritten Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2026 analysiert: Die stärksten Steigerungsraten verzeichneten Dornbirn mit 20,7 Prozent, Innsbruck mit 19,0 Prozent und Salzburg mit 14,3 Prozent. Gleichzeitig legten die Preise jedoch in einzelnen günstigeren Bezirken zu, obwohl die Bevölkerung dort im Zeitraum 2016 bis 2025 zurückging: in Waidhofen an der Ybbs (Stadt) stiegen die Preise für Einfamilienhäuser etwa um 15,3 Prozent und in Murau um 12,9 Prozent.

Auch der Vergleich der jeweils 20 teuersten und günstigsten Bezirke weist in diese Richtung: In den 20 teuersten Bezirken fielen die Preise im Schnitt um rund 5,0 Prozent; in den 20 günstigsten Bezirken stiegen sie durchschnittlich um rund 0,3 Prozent. Verglichen wurden die Veränderungsraten je Bezirk; es handelt sich nicht um einen bevölkerungsgewichteten Gesamtindex.

Langfristig gewinnt Bevölkerungswachstum wieder an Bedeutung

Die kurzfristige Entwicklung ändert jedoch nichts an den langfristigen Marktmechanismen. Raiffeisen Immobilien Österreich erwartet daher, dass die demografische Entwicklung wieder stärker auf die Preisbildung durchschlagen wird. Voraussetzung dafür ist, dass das Angebot in den Wachstumsregionen nicht im gleichen Ausmaß zunimmt.

„ Wir teilen die Einschätzung von Matthias Reith von Raiffeisen Research, dass die Nachfrage in Wachstumsregionen langfristig wieder stärker auf die Preise wirken dürfte. Wo die Bevölkerung wächst und das Angebot knapp bleibt, ist mit einer dynamischeren Entwicklung zu rechnen als in Regionen mit schwächerer Nachfrage “, sagt Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland und Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich. Damit zeichnet sich für den österreichischen Immobilienmarkt ein differenzierteres Bild ab: Kurzfristig setzt die Leistbarkeit der Nachfrage Grenzen. Langfristig bleiben Bevölkerungswachstum, Wohnraumbedarf und verfügbares Angebot zentrale Faktoren für die Preisentwicklung.

Quelle: Statistik Austria (Bevölkerungsentwicklung 2016–2025); Raiffeisen Research (Einfamilienhauspreise je m², Q2 2026; Veränderung gegenüber Q3 2022).