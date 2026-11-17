Wien (OTS) -

Am 17. November 2026 übergab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit den EU-Partnerstaaten des Bundesheeres – Slowenien, der Slowakei, Deutschland, Kroatien und Litauen – eine gemeinsame Erklärung zur kooperativen Beschaffung des unter österreichischer Führung entwickelten Systems „CBRN SaaS“ (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Surveillance as a Service). „CBRN SaaS“ bezeichnet ein semiautonomes ABC-Aufklärungselement (atomar, biologisch und chemisch). Mithilfe von Drohnen und einem unbemannten Bodenfahrzeug können damit chemische, biologische, radiologische und nukleare Kampf- und Gefahrstoffe frühzeitig erkannt und über große Distanzen hinweg ausgewertet werden, ohne dass sich Personal vor Ort aufhalten muss. Das System soll nach Erreichen der Systemreife – voraussichtlich 2027 – gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten über die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) beschafft werden.

Dabei handelt es sich um ein Projekt der „Permanent Structured Cooperation“ (PESCO), auf Deutsch „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“, die seit 2018 besteht. Neben Österreich sind Kroatien, Slowenien, Ungarn, die Slowakei, Italien, Frankreich und Deutschland weitere Projektteilnehmer. Gemeinsam mit der EDA, den Partnerstaaten und Industriepartnern entwickelt das Bundesheer das semiautonome ABC-Aufklärungselement nach dem Leitsatz: „Sende den Sensor – nicht den Soldaten – in das kontaminierte Gebiet.“ Ziel ist es, mithilfe eines Sensornetzwerks Gefahren rund um die Uhr zu erkennen und dadurch sowohl die eingesetzten Soldatinnen und Soldaten als auch die Zivilbevölkerung bestmöglich zu schützen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit ‚CBRN SaaS‘ schaffen wir einen konkreten Mehrwert für Soldatinnen und Soldaten sowie für die Bevölkerung: Gefahren werden noch schneller erkannt, ohne Menschen unnötigen Risiken auszusetzen. Der Anwendungsbereich ist dabei nicht ausschließlich auf den militärischen Bereich beschränkt. Auch im zivilen Bereich, beispielsweise bei der Feuerwehr, der Polizei oder im Katastrophenschutz, kann das System zum Einsatz kommen.“

Die Soldatinnen und Soldaten der ABC-Abwehrtruppe schützen vor ABC-Angriffen. Dabei handelt es sich um atomare, biologische und chemische Angriffe. Darüber hinaus kommen sie auch bei Erdbeben, Chemieunfällen, Seuchen oder Umweltverschmutzung zum Einsatz.

Kurzfassung