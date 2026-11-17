Ernstbrunn / Bruck an der Mur (OTS) -

Der steirische Papierhersteller Norske Skog Bruck und die Windkraft Simonsfeld schließen einen fünfjährigen Stromliefervertrag, um ihre Strompreise mehrjährig abzusichern. Das Virtuelle Power Purchase Agreement (VPPA) läuft von 2027 bis 2031 und ist an die Stromproduktion des Windparks Rannersdorf II (NÖ) gekoppelt.

Heimische Windkraft als verlässlicher Partner für österreichische Industrie

„Ich freue mich, dass wir mit Norske Skog Bruck ein weiteres renommiertes Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer industriellen Produktion unterstützen. Gerade in Zeiten volatiler Strompreise sichert heimische Windenergie die zukunftssichere Energieversorgung für energieintensive Produktionsstandorte und sorgt für Planungssicherheit und Preisstabilität,“ betont Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld AG.

Norske Skog Bruck GmbH ist ein traditionsreicher österreichischer Papierhersteller mit Sitz in Bruck an der Mur in der Steiermark. Das Werk gehört seit 1996 zum norwegischen Papierkonzern Norske Skog und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter*innen. In den letzten Jahren wurden in Bruck rund 200 Millionen Euro in Transformationsprojekte zur Energieerzeugung und Herstellung von nachhaltigen rezyklierten Verpackungsrohpapieren investiert.

Internationales Management auf Besuch in Ernstbrunn

Für die Vertragsunterzeichnung besuchte das internationale Management-Team mit dem norwegischen Konzernchef Geir Drangsland und Enzo Zadra, Geschäftsführer Norske Skog Bruck, das Headquarter der Windkraft Simonsfeld.

Geir Drangsland, CEO Norske Skog: „Der Besuch bei Windkraft Simonsfeld zeigt, wie wichtig starke Partnerschaften für eine nachhaltige Industrie sind. Eine sichere und langfristige Versorgung mit grüner Energie ist entscheidend, um unsere Klimaziele zu erreichen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Standorte zu stärken.“

Enzo Zadra, Geschäftsführer Norske Skog Bruck, unterstreicht den langfristigen Charakter der Partnerschaft: „Mit Windkraft Simonsfeld verbindet uns eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das VPPA schafft für uns Planungssicherheit und ist gleichzeitig ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Windkraft stärkt die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie langfristig zu sichern.“

Wichtiger Hebel für die Dekarbonisierung

Power Purchase Agreements (PPAs) sind ein wichtiger Hebel für die Dekarbonisierung der Industrie. Die langfristigen Stromlieferverträge bieten sowohl Stromverbrauchern als auch -erzeugern stabile Preise sowie Planungs- und Versorgungssicherheit.

Die Windkraft Simonsfeld hat ihr PPA-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut und bietet PPAs in flexiblen Modellen an – von physischen Stromlieferverträgen bis hin zu finanziellen Absicherungsmodellen gegen volatile Strompreise.

Infos: www.wksimonsfeld.at/kraftwerke/power-purchase-agreement

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- und Sonnenenergieanlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.750 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

www.wksimonsfeld.ato

Norske Skog Bruck

Norske Skog ist ein Hersteller von Verpackungs- und Publikationspapieren mit vier Werken in Norwegen, Frankreich und Österreich Die jährliche Produktionskapazität für Verpackungspapier beträgt 0,8 Millionen Tonnen, jene für Publikationspapier 1,3 Millionen Tonnen. Norske Skog beschäftigt rund 1.650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Muttergesellschaft Norske Skog ASA ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Oslo. Das Unternehmen ist unter dem Tickersymbol NSKOG an der Osloer Börse notiert.