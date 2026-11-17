Linz (OTS) -

Wenn die letzten Blätter fallen, stellt sich im Garten jedes Jahr dieselbe Frage: Wohin damit? Laub auf dem Rasen nimmt den Gräsern Licht und Luft, nasse Blätter machen Gehsteige und Einfahrten rutschig, und die Dachrinne ist schnell verstopft. Doch Herbstlaub ist viel zu wertvoll, um einfach in der Tonne zu landen. Fünf Schritte zeigen, wie sich die bunten Blätter im Garten sinnvoll nutzen lassen und welche praktischen Helfer die Arbeit erleichtern.

Im Herbst fällt das Laub oft innerhalb weniger Tage in großen Mengen. Wer es nicht gleich einsammelt, hat schnell eine nasse Schicht auf Rasen und Wegen. Das Laub selbst ist jedoch ein Rohstoff, der sich an vielen Stellen im Garten gut weiterverwenden lässt, wie die folgenden fünf Tipps zeigen:

1. Laub kompostieren: So wird Herbstlaub zu Kompost

Zerkleinertes Herbstlaub lässt sich gut mit Grasschnitt und anderen Gartenabfällen kompostieren. So entsteht wertvoller Humus für die nächste Gartensaison.

2. Herbstlaub als natürlichen Mulch für Beete verwenden

Eine lockere Laubschicht auf Beeten schützt den Boden und liefert beim Verrotten wertvolle Nährstoffe. So kann das Laub im Garten bleiben und wirkt gleichzeitig als Schutz.

3. Laubhaufen als Rückzugsort für Kleintiere anlegen

Ein Laubhaufen in einer ruhigen Ecke bietet Kleintieren einen geschützten Rückzugsort.

4. Empfindliche Pflanzen mit Herbstlaub vor Frost schützen

Eine lockere Laubschicht um den Wurzelbereich schützt empfindliche Pflanzen vor Frost und starken Temperaturschwankungen.

5. Herbstlaub von Rasen und Gehsteigen entfernen

Eine dichte Laubschicht nimmt dem Rasen Licht und Luft. Nasse Blätter auf Gehsteigen und Einfahrten sind rutschig und sollten regelmäßig entfernt werden.

Womit das Sammeln leichter geht

Je nachdem, wo das Laub anfällt, erleichtern verschiedene Helfer das Einsammeln und Entfernen.

Laub- und Rasensammler. Der Sammler nimmt Laub, Grasschnitt und Gartenabfälle von Rasenflächen ebenso auf wie von Terrassen und gepflasterten Flächen. Austauschbare Bürsten und ein Frontspoiler befördern das Sammelgut in den Auffangkorb. Die Bürstenhöhe lässt sich über einen Drehknopf an den Untergrund anpassen, große profilierte Räder erleichtern das Schieben.

Der Sammler nimmt Laub, Grasschnitt und Gartenabfälle von Rasenflächen ebenso auf wie von Terrassen und gepflasterten Flächen. Austauschbare Bürsten und ein Frontspoiler befördern das Sammelgut in den Auffangkorb. Die Bürstenhöhe lässt sich über einen Drehknopf an den Untergrund anpassen, große profilierte Räder erleichtern das Schieben. Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJet Collect 18V P4A (Set mit Akku und Ladegerät). Das vielseitige Gerät vereint Laubsauger und Laubbläser in einem. Mit dem Quick Mode lässt sich ohne Werkzeug zwischen den beiden Funktionen wechseln. Im Saugmodus zerkleinert ein integriertes Häckselmesser das Laub auf ein Zehntel seines ursprünglichen Volumens. Gesammelt wird es im feuchtigkeitsbeständigen 30-Liter-Fangsack. Mit einer Blasgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h, einem Gewicht von 4,6 kg inklusive Akku und einem Schalldruckpegel von 82 dB(A) am Ohr der Bedienperson ist das Gerät für unterschiedliche Einsätze gerüstet. Der 18-Volt-Akku mit 4,0 Ah ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE.

Das vielseitige Gerät vereint Laubsauger und Laubbläser in einem. Mit dem Quick Mode lässt sich ohne Werkzeug zwischen den beiden Funktionen wechseln. Im Saugmodus zerkleinert ein integriertes Häckselmesser das Laub auf ein Zehntel seines ursprünglichen Volumens. Gesammelt wird es im feuchtigkeitsbeständigen 30-Liter-Fangsack. Mit einer Blasgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h, einem Gewicht von 4,6 kg inklusive Akku und einem Schalldruckpegel von 82 dB(A) am Ohr der Bedienperson ist das Gerät für unterschiedliche Einsätze gerüstet. Der 18-Volt-Akku mit 4,0 Ah ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. combisystem Dachrinnenreiniger. Mit dem Dachrinnenreiniger lassen sich Dachrinnen einfach säubern und ausräumen. Borsten auf der einen und zwei robuste Schaber auf der anderen Seite sorgen dafür, dass sich Laub, Schmutz und Ablagerungen mühelos lösen und entfernen lassen. Er ist mit allen GARDENA combisystem-Stielen kompatibel und lässt sich sicher und wackelfrei befestigen. Für Arbeiten bis etwa fünf Meter Höhe empfiehlt GARDENA den combisystem-Teleskopstiel. Der Schnellverschluss erlaubt, den Arbeitswinkel anzupassen.

Mit den richtigen Handgriffen ist die Laubarbeit im November schnell erledigt, und ein großer Teil des gesammelten Laubs kann direkt im Garten weiterverwendet werden.