Wien (OTS) -

Unter dem Motto “Trällern statt Böllern” organisiert VIER PFOTEN eine ungewöhnliche Aktion: Der Pop- und Jazzchor von “V.O.I.C.E” wird bekannte Lieder auf einzigartige Weise interpretieren - und den Tieren eine Stimme geben.

Denn jedes Jahr aufs Neue verursachen Feuerwerke großes Tierleid. VIER PFOTEN möchte die Passant:innen auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und ihnen gleichzeitig ein unvergessliches Klangerlebnis bieten.

"Trällern statt Böllern": Chor singt für den Tierschutz

Datum: 18.11.2026, 17:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Platz der Menschenrechte

Mariahilfer Straße 1

1070 Wien

Österreich