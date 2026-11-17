- 17.11.2026, 09:53:33
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"Trällern statt Böllern": Singen für den Tierschutz
VIER PFOTEN Aktion: Chor "V.O.I.C.E" sorgt für weihnachtliche Stimmung auf der Mariahilfer Straße
Unter dem Motto “Trällern statt Böllern” organisiert VIER PFOTEN eine ungewöhnliche Aktion: Der Pop- und Jazzchor von “V.O.I.C.E” wird bekannte Lieder auf einzigartige Weise interpretieren - und den Tieren eine Stimme geben.
Denn jedes Jahr aufs Neue verursachen Feuerwerke großes Tierleid. VIER PFOTEN möchte die Passant:innen auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und ihnen gleichzeitig ein unvergessliches Klangerlebnis bieten.
"Trällern statt Böllern": Chor singt für den Tierschutz
Datum: 18.11.2026, 17:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Platz der Menschenrechte
Mariahilfer Straße 1
1070 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz
Mag. Elisabeth Penz
Telefon: 06643086303
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vier-pfoten.at
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