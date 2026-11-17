Wien (OTS) -

Anlässlich des Welt-COPD-Tages am 18.11. stellt die Österreichische Lungenunion einmal mehr die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD in den Fokus ihrer Aufklärungsarbeit und betont die Wichtigkeit der Früherkennung durch den kleinen Lungenfunktionstest (Spirometrie). Die Lungenerkrankung entwickelt sich über Jahre hinweg schleichend, ohne im Frühstadium auffällige Schmerzen oder Alarmsignale zu verursachen. Demenstprechend hoch ist die Dunkelziffer. In Österreich sind rund 800.000 Personen von COPD betroffen, jedoch etwa nur die Hälfte davon ist diagnostiziert. Aktuelle Ergebnisse der LEAD Studie zeigen, dass Prävention bereits im Kindesalter beginnen muss.

LEAD Studie - Warum Prävention von COPD im Kindesalter beginnen muss

Die Wiener Langzeitstudie LEAD (Lung – hEart – sociAI – boDy) beschäftigt sich mit der Erforschung der Lungengesundheit von über 15.000 Studienteilnehmer:innen aus Wien und Umgebung und ist die umfangreichste Forschungsstudie zur Prävention und Gesundheits-förderung. Studienstart war bereits im Jahr 2012 am Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit, ein Institut der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund.

Prim.a Priv.Doz.in Dr.in Marie-Kathrin Breyer, PhD, Vorständin, Abteilung für Atemwegs- und Lungenkrankheiten, Standort Penzing der Klinik Ottakring; Leiterin, Ludwig Boltzmann Institut für Lungengesundheit sowie Leiterin der LEAD Studie gibt dazu aktuelle Einblicke. Wie gesund die Lunge im Erwachsenenalter ist, entscheidet sich zu einem wesentlichen Teil bereits in der Kindheit. Laut Angaben der Expertin haben 7,6% der unter 15-Jährigen eine abnormale Lungenfunktion und 3,4% der unter 25-Jährigen sind von einer obstruktiven Lungen-erkrankung betroffen.

COPD bei Jugendlichen nahezu unbekannt

Das Ergebnis einer Online-Umfrage unter 244 Schüler:innen im Alter von 14 bis 20 Jahren ist ernüchternd: 80 % der Jugendlichen hatten noch nie von COPD gehört. Ihnen ist nicht bewusst, dass COPD eine häufige, chronische und nicht heilbare Lungenerkrankung ist, deren Hauptrisikofaktor das Rauchen ist. Zwar halten 73 % Rauchen und Vapen für lungenschädlich, doch 64 % fühlen sich über deren gesundheitliche Folgen nicht ausreichend oder nur teilweise informiert. 84 % wünschen sich mehr Aufklärung in der Schule.

Weichenstellung in der Kindheit - Früherkennung durch Spirometrie

Die COPD ist eine progrediente Erkrankung und nicht heilbar, kann aber durch die zielerichtete Therapie positiv beeinflusst werden. Die Früherkennung der Erkrankung durch Spirometrie ist hier unerlässlich.

Lungenfunktionstests werden von Expert:innen daher schon im Kindes- und Jugendalter empfohlen. „Mit einfachen, wenige Minuten dauernden Lungenfunktionstests könnten wir bereits bei der Schuleinschreibung Kinder mit eingeschränkter Lungenfunktion erkennen und frühzeitig gegensteuern“, hebt Dr.in Marie-Kathrin Breyer hervor. Vorgeschlagen werden Untersuchungen im Alter von sechs, zehn sowie 14 bis 15 Jahren, die in bestehende schulärztliche Untersuchungen integriert werden könnten.

„Wie fit ist deine Lunge?“ – Die Aufklärungskampagne der ÖLU

Seit fünf Jahren veranstaltet die Österreichische Lungenunion österreichweit in Einkaufszentren Aktionstage, bei denen die Besucher:innen ihre Lunge mittels Spirometrie testen lassen können. Der aktuellste Awareness-Tag fand am 14.11. in der Shopping City Süd statt. „Die Kampagne der ÖLU „Wie fit ist deine Lunge? ist für uns die perfekte Möglichkeit, um auf die Wichtigkeit der Lungenuntersuchung durch die Spirometrie aufmerksam zu machen und auch das Bewusstsein für die regelmäßige Kontrolle der Lunge zu erhöhen“, merkt Gundula Koblmiller, MSc, Präsidentin der ÖLU, an.

Wie am besten mit COPD umgehen?

Zur wichtigsten und wirksamsten Maßnahme bei einer COPD zählt der sofortige Nikotinstopp, welcher die Progression der Erkrankung stoppen kann. In Österreich sind hier Angebote vorhanden; ein flächendeckender Ausbau wäre wünschenswert. Stigma und das Gefühl der Selbstschuld sind bei der COPD weit verbreitete psychologische Belastungen, da die Erkrankung in der Gesellschaft und von Betroffenen selbst oft rein als „selbstverschuldete Raucherkrankheit“ wahrgenommen wird. Abbau von Stigma und Selbstschuld sind demnach wesentlich für den richtigen Umgang mit COPD. Ebenso essenziell ist gutes Selbstmanagement der Erkrankung. Der Persönliche Therapie-Management-Plan COPD der Österreichischen Lungenunion unterstützt Patient:innen bei Selbstkontrolle, Information und Verlaufs-Dokumentation und soll dazu beitragen, dass Betroffene die bestmögliche Therapie erhalten. https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-copd/

Welt-COPD-Tag am 18.11.

Der jährlich stattfindende Aktionstag wurde 2002 von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) in Zusammenarbeit mit der WHO ins Leben gerufen. Er soll das Bewusstsein für die Volkskrankheit schärfen, über Risikofaktoren (wie Rauchen und Luftverschmutzung) aufklären und für eine frühzeitige Diagnose werben. Das Motto des heurigen Welt-COPD-Tages ist Früherkennung und Behandlung für mehr Lebensqualität.

„Der Welt-COPD-Tag bietet eine wichtige Gelegenheit, über Risikofaktoren, Warnsignale und die Bedeutung einer frühzeitigen ärztlichen Abklärung zu informieren. Deshalb unterstützen wir seit vielen Jahren die Aktivitäten der Österreichischen Lungenunion (ÖLU), um das Bewusstsein für Lungenerkrankungen in der Bevölkerung zu stärken. Gemeinsam mit der ÖLU möchten wir dazu beitragen, dass Lungengesundheit stärker in den Mittelpunkt rückt und Betroffene sowie ihre

Angehörigen verlässliche Informationen und Unterstützung finden“, betont Dr. Botond Ponner, Medical Director AstraZeneca Österreich.

Über die Österreichische Lungenunion

Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine Patient:innenorganisation und ein gemeinnütziger, bundesweit aktiver Selbsthilfeverein für Menschen mit Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs, Hauterkrankungen und Allergien. Die ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen. Das Ziel: informierte Patient:innen und eine informierte Mitwelt.

Die Österreichische Lungenunion bedankt sich bei dem Sponsor AstraZeneca für die Unterstützung bei diesem Projekt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.lungenunion.at/welt-copd-tag-2026-im-zeichen-der-frueherkennung/