Graz (OTS) -

Die steirischen Sozialpartner und die IV-Steiermark verlangen vor weiteren Entscheidungen zur Plabutschtunnel-Sanierung eine vollständige Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die ASFINAG. Sie ist bei einem Projekt-volumen dieser Höhe vorgeschrieben. Alle ernsthaften Alternativen müssen samt ihren Folgen für Beschäftigte, Betriebe und die Region auf den Tisch.

Vier bis fünf Jahre Bauzeit, jahrelange Einschränkungen auf einer zentralen Verkehrsachse und täglich rund 25.000 Fahrzeuge – an Spitzentagen und in der Hauptreisezeit auch deutlich mehr –, die auf das Grazer Stadtgebiet und umliegende Straßen ausweichen müssten: Die geplante Sanierung des Plabutschtunnels hat weitreichende Folgen für den steirischen Zentralraum und darüber hinaus. Umso schwerer wiegt, dass bislang keine umfassende Varianten- und Wirtschaftlichkeitsprüfung vorliegt. Diese fordern die steirischen Sozialpartner und die IV-Steiermark nun gemeinsam ein. Bevor die Bauabwicklung festgelegt wird, müsse nachvollziehbar sein, welche Lösung bei gesicherter Sicherheit die geringsten Gesamtkosten verursacht – nicht nur für die ASFINAG, sondern auch für Beschäftigte, Betriebe und die Bevölkerung.

Gesamtkosten statt bloßer Baukosten vergleichen

Laut den vorliegenden Angaben zum ASFINAG-Bauprogramm sind für die Plabutschtunnel-Sanierung rund 616 Millionen Euro vorgesehen; die Fertigstellung wird mit 2035+ angegeben. Die derzeit bevorzugte Bauabwicklung sieht eine mehrjährige Sperre jeweils einer Tunnelröhre und Gegenverkehr in der verbleibenden Röhre vor. Das würde einen Verkehrsraum zusätzlich belasten, der schon heute regelmäßig an seine Grenzen stößt. Beschäftigte müssten mehr Zeit für ihren Arbeitsweg einplanen. Lieferungen und Kundentermine wären schwerer kalkulierbar, Betriebe durch zusätzliche Personal- und Fahrzeugkosten belastet. Auch die Erreichbarkeit von Schulen und Krankenhäusern könnte leiden. Die Auswirkungen würden weit über Graz hinausreichen – von Leibnitz bis Deutschfeistritz und darüber hinaus.

Für Projekte dieser Größenordnung ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung keine freiwillige Zusatzleistung. Die Verordnung über die Wirtschaftlichkeitsprüfung von Bundesstraßenbau-vorhaben, BGBl. II Nr. 188/2018, erfasst Erhaltungsmaßnahmen mit Vorhabenskosten von mehr als 50 Millionen Euro. Das angeführte Budget überschreitet diese Schwelle deutlich. Auf Grundlage einer Nutzen-Kosten-Untersuchung der ASFINAG hat das zuständige Bundesministerium insbesondere unterschiedliche Varianten, deren Wirkungen und die Ermittlung der Bestlösung zu prüfen.

Genau diese Entscheidungsgrundlage verlangen die steirischen Sozialpartner und die IV-Steiermark. Welche Alternativen wurden untersucht? Welche zusätzlichen Fahrzeiten und Verkehrsverlagerungen wurden angesetzt? Wie wurden diese Belastungen bewertet? Und weshalb soll die vorgesehene Bauabwicklung insgesamt die wirtschaftlichste Lösung sein? Solange die entsprechenden Unterlagen nicht vorliegen, bleiben diese Fragen offen. Eine Variante mit geringeren unmittelbaren Baukosten kann gesamtwirtschaftlich teurer sein, wenn sie jahrelang höhere Belastungen auf Straßen, in Betrieben und im Alltag der Menschen verursacht.

„Sicherheit ist nicht verhandelbar. Jahrelanger vermeidbarer Stau aber schon. Die Kosten dürfen nicht nur bei der ASFINAG betrachtet werden – entscheidend ist die Gesamtbelastung für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Wer über diese Baustelle entscheidet, muss zeigen, welche Lösung Betriebe, Beschäftigte und Bevölkerung insgesamt am wenigsten belastet. Wir verlangen einen nachvollziehbaren Vergleich, der keine ernsthafte Alternative von vornherein ausschließt“, betonen die Spitzen der steirischen Sozialpartner, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, AK Präsident Josef Pesserl und ÖGB Landesvorsitzender Horst Schachner sowie der Präsident der steirischen Industriellenvereinigung, Kurt Maier.

Vier Varianten prüfen – Ersatzröhre bleibt Teil der Lösungssuche

Bereits im März haben Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung gemeinsam für eine dritte Röhre als Ersatz- beziehungsweise „Bypassröhre“ Position bezogen. Diese Unterstützung bleibt aufrecht. Eine zusätzliche Röhre könnte den Verkehr während der Sanierung aufnehmen und langfristig eine Reserve für spätere Erhaltungsarbeiten oder Störungen schaffen. Nach den vorliegenden Unterlagen wurde ihre technische Machbarkeit in einer Untersuchung der TU Graz grundsätzlich bestätigt. Ob und unter welchen Bedingungen sie die wirtschaftlichste Gesamtlösung darstellt, muss jedoch anhand ihrer Kosten, ihres langfristigen Nutzens und der tatsächlich möglichen Verkehrsführung bewertet werden. Zudem gilt es die Auswirkungen der Lösung auf das wirtschaftliche- und gesellschaftliche Leben sowie die Standortqualität und -attraktivität einzupreisen. Genau aus diesem Grund braucht es eine umfassende Prüfung aller möglichen Ansätze:

die vorgesehene Generalsanierung,

eine beschleunigte Sanierung mit optimierter Bauorganisation,

eine schrittweise Erhaltung bei gleichwertiger Sicherheit

sowie den Bau einer dritten Ersatzröhre einschließlich der weiterhin notwendigen Sanierung der bestehenden Röhren.

Dabei müssen für sämtliche Optionen derselbe Betrachtungszeitraum und vergleichbare Bewertungsannahmen gelten. Eine zusätzliche Röhre ersetzt nicht automatisch notwendige Arbeiten am Bestand. Eine gestaffelte Erhaltung darf wiederum nicht dadurch günstiger gerechnet werden, dass spätere Sanierungskosten ausgeblendet werden. Ebenso braucht es belastbare Angaben dazu, ob eine andere Bauorganisation die Einschränkungen verkürzen könnte und welche zusätzlichen Ausgaben dafür erforderlich wären. Bereits kommunizierte Schätzungen zu Staukosten ersetzen diese projektspezifische Untersuchung nicht. Als nächster Schritt käme in Betracht, die technische Zustandsbewertung, die Nutzen-Kosten-Untersuchung und die ministerielle Wirtschaftlichkeitsprüfung gemeinsam offenzulegen. Sollte die vorgeschriebene Prüfung noch ausständig sein, wäre sie vor weiteren Festlegungen nachzuholen. Ein unabhängiger Gegencheck könnte Tunneltechnik, Verkehrsmodellierung und Bauablaufplanung zusammenführen. Denkbar wären außerdem Mehrschichtbetrieb, parallele Arbeiten und verkehrsarme Sperrfenster, soweit diese technisch und rechtlich möglich sind. Die Einbindung der Sozialpartner und der IV-Steiermark in das angekündigte Plabutschtunnel-Gipfelgespräch im Laufe des Novembers könnte dazu beitragen, die Folgen für Arbeitswelt und Standort vollständig zu erfassen. Ziel muss eine sichere Sanierung, deren Bauabwicklung vermeidbare Belastungen für die Steiermark so gering wie möglich hält.