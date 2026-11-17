Wien (OTS) -

Der internationale Sportartikelhersteller und -händler wächst in Österreich mit hohem Tempo: Der Store im 21. Bezirk ist bereits der dritte neue Standort des Jahres. Zum Start warten auf Besucher:innen Goodie Bags, Gutscheine und Mitmach-Challenges.

Decathlon eröffnet am Freitag, den 20. November, um 9 Uhr, auf der Brünner Straße 72 seine neunte Filiale in Österreich. Auf rund 2.100 Quadratmetern finden Sportbegeisterte Ausrüstung und Bekleidung für mehr als 80 Sportarten – indoor wie outdoor, für Einsteiger:innen ebenso wie für Profis. Mit dem neuen Store ist Decathlon künftig fünfmal im Großraum Wien vertreten.

Sportlicher Auftakt mit Decatoni

Am Eröffnungstag lädt das Team rund um Store Director Nicolas Rebuffel dazu ein, selbst aktiv zu werden: An mehreren Stationen lassen sich Produkte testen, bei kleinen Challenges können sich Groß und Klein sportlich messen. Auf die ersten 100 Gäste wartet ein Goodie Bag im Wert von 30Ꞓ, zu den ersten 2.000 Einkäufen gibt es einen 10Ꞓ-Gutschein für den nächsten Einkauf. Für Stimmung sorgt außerdem Maskottchen Decatoni.

„Mit Donauinsel, Marchfeldkanal und Bisamberg bietet Floridsdorf viele Möglichkeiten für Sport an der frischen Luft – direkt vor der Haustür“, sagt Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich. „Gerade in der dunklen, kälteren Jahreszeit ist es wichtig, aktiv zu bleiben und Bewegung bewusst in den Alltag einzubauen – als Ausgleich und für Gesundheit und Wohlbefinden. Ob Laufrunde im Freien oder Workout zu Hause: Bei uns finden alle für jede Form der Bewegung die passende Ausstattung.“

Gemeinsamer Standort mit MediaMarkt

Der neue Store in der Brünner Straße 72 liegt nur wenige Minuten vom Shopping Center Nord entfernt. Für die Ansiedelung hat Decathlon einen Teil der bisherigen MediaMarkt-Fläche übernommen, beide Händler bleiben präsent. Gemeinsam mit MediaMarkt gestalten wir das Einkaufserlebnis an diesem Standort neu und lassen Sport und Technik verschmelzen. Das machen wir auch am Eröffnungswochenende sichtbar mit gemeinsamen Teststationen und Challenges.

„Ob Elektrogerät oder Sportausrüstung: Am Standort liegen nun ganz unterschiedliche Sortimente nur wenige Schritte voneinander entfernt. Kund:innen können so mehrere Besorgungen bequem miteinander verbinden. Das macht den Norden Wiens als Einkaufsstandort noch attraktiver“, sagt Peter Benedet, Director Real Estate & Store Concept bei MediaMarkt Österreich.

Von der Idee bis in den Store

Einen zentralen Platz im Sortiment nehmen die Eigenmarken von Decathlon ein. Die Produkte werden selbst entwickelt und produziert. Durch die Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette kann Decathlon hochwertige Ausrüstung zu leistbaren Preisen anbieten – für jedes sportliche Leistungsniveau. „Gute Sportausrüstung muss nicht teuer sein. Gerade für Familien macht das einen Unterschied, etwa wenn die Kinder jedes Jahr aus Schuhen und Helmen herauswachsen“, so Aguilo. Eine noch größere Auswahl findet man bei Decathlon im Onlineshop. Bestellungen kann man kostenlos via Click & Collect in den Store liefern lassen.

Starkes Wachstumsjahr in Österreich

Mit Floridsdorf zählt Decathlon nun neun Filialen hierzulande. Im Mai eröffnete der Store im Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße, im Oktober folgte im Innsbrucker Greif Center die erste Filiale in Tirol. Aguilo abschließend: „Drei Eröffnungen in wenigen Monaten zeigen, wie sehr sich die Menschen in Österreich für Sport begeistern und wie gut unser Konzept hier ankommt. Diesen Rückenwind nehmen wir mit – um hochwertige Sportausrüstung für noch mehr Menschen im Land leistbar zu machen.“

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Bild 01: Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich (c) Decathlon, Romar Ferry

Bild 02: Maskottchen Decatoni (c) Decathlon

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Über Decathlon Österreich

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Mitarbeiter:innen zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -händlern weltweit. In mehr als 1.900 Filialen in mittlerweile 82 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 80 verschiedene Sportarten unter einem Dach angeboten. In Österreich betreibt Decathlon derzeit neun Filialen sowie einen Online-Shop. Unter der Führung von Country Leaderin Ana Aguilo, verfolgt Decathlon konsequent das Ziel, Sport für alle zugänglich zu machen. Bewegung bedeutet für Decathlon mehr als körperliche Aktivität – sie steht für Freude, Verbindung und das gemeinsame Erleben von Emotionen. So leistet Sport einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität – Werte, die Decathlon täglich fördert.

www.decathlon.at