FROHNLEITEN/VANCOUVER ISLAND (OTS) -

(Hier zu den Fotos, honorarfrei, Credit: Komptech) Über 460 Kilometer zieht sich Vancouver Island entlang der kanadischen Pazifikküste. Eine Brücke zum Festland gibt es nicht. Menschen, Waren und Maschinen kommen per Schiff oder Flugzeug. So wie die Umwelttechnik – aus dem fast 9.000 Kilometer entfernten Frohnleiten: Auf der kanadischen Bilderbuchinsel hat mit Komptech ein steirischer Technologielieferant eine Schlüsselrolle im Abfallmanagement inne. Bereits vier Maschinen des Recyclingpioniers sind auf Vancouver Island im Einsatz: „Unter diesen geografischen Bedingungen wird besonders deutlich, was moderne Umwelttechnik leisten muss: große Materialmengen zuverlässig verarbeiten, wertvollen Deponieraum schonen und aus Abfällen wieder nutzbare Rohstoffe und Brennstoffe gewinnen“, betont Ewald Konrad, Vertriebsdirektor von Komptech. Mittlerweile gehen die Frohnleitner Umsätze auf Vancouver Island insgesamt in die Millionenhöhe. Erst vor wenigen Wochen lieferten die Frohnleitner mit einem „Terminator“ die bereits vierte Maschine auf die Insel aus: Mit rund 50 Tonnen Durchsatz pro Stunde übernimmt er die Vorzerkleinerung von Bau- und Abbruchmaterial und bereitet Holz für die Verwendung als Biomassebrennstoff vor. Dieser wird unter anderem an eine Zellstoff- und Papierfabrik auf der Insel geliefert.

Steirische Kraftpakete im Vierfach-Einsatz

Dass Komptech just am anderen Ende der Welt eine zentrale Rolle bei der Abfallaufbereitung zukommt, hat mit den Bedingungen vor Ort zu tun. Auf einer Insel gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten, erzählt Komptech-Manager Patrick Reisinger: „Begrenzte Lagerflächen lassen kaum Spielraum, angeliefertes Material über längere Zeit zwischenzulagern. Transporte aufs Festland sind aufwendig – und Maschinenstillstände können rasch den gesamten Betrieb ins Stocken bringen.“ Wie wenig Spielraum tatsächlich bleibt, zeigte sich 2021. Damals erreichte eine auf Bau- und Abbruchabfälle spezialisierte Deponie im Großraum Victoria ihre Kapazitätsgrenze und musste schließen. Fortan lastete der Druck auf der letzten verbliebenen Deponie. Die Regionalverwaltung reagierte daher mit einer klaren Vorgabe: Altholz muss seither getrennt erfasst und weiterverwertet werden. Die steirische Technik dafür war zu diesem Zeitpunkt längst auf der Insel etabliert – und sie war Schritt für Schritt mit den Aufgaben gewachsen. Den Anfang hatte bereits 2018 ein gebraucht angeschaffter „Terminator“ gemacht. Vier Jahre später kam der Windsichter „Hurrikan“ hinzu, der Kunststoffe aus dem Material der Kompostaufbereitung holt. Als die neuen Vorgaben griffen, folgte der Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerer „Lacero“: Er verarbeitet das Altholz zu Biomassebrennstoff, den die Industrie auf der Insel abnimmt. Seit heuer komplettiert ein weiterer „Terminator“ das steirische Quartett.

US-Partnerschaft als Erfolgsrezept

Basis für die Exporterfolge ist für Komptech auch eine Erfolgspartnerschaft in Nordamerika: Gemeinsam mit Foreman Equipment in Kanada bzw. US-Kooperationspartner Viably werden die Betreuung sowie die Versorgung mit Ersatz- und Verschleißteilen organisiert. „Gerade auf einer Insel muss der Kunde darauf vertrauen können, dass auch die Unterstützung hinter dem Produkt funktioniert. Diese Verlässlichkeit ist mit ein entscheidendes Erfolgsrezept“, so Reisinger.

Über Komptech

Komptech mit Sitz in Frohnleiten, Steiermark, entwickelt und produziert Maschinen und Anlagen für das mechanische und biologische Abfallrecycling sowie für die Aufbereitung holziger Biomasse. Das Produktportfolio umfasst 50 verschiedene Maschinen in 400 Varianten. Service- und Ersatzteilangebote ergänzen das Leistungsspektrum. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 220 in Frohnleiten. Der Jahresumsatz liegt bei über 180 Mio. Euro, die Exportquote bei über 95 Prozent. Komptech-Maschinen sind auf allen Kontinenten in mehr als 80 Ländern im Einsatz.