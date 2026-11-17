Wien (OTS) -

Klartext reden. Dafür sind Andreas Treichl, CEO der ERSTE Stiftung, und Gerhard Zeiler, Medienmanager und ehemaliger President International bei Warner Bros. Discovery, bekannt. Und auch wenn beide aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, wollen sie zeigen, dass man trotzdem gemeinsame Antworten finden kann. Daher diskutieren sie ab sofort gemeinsam im Rahmen ihres eigenen Video-Podcasts auf JOYN. In „Treichl & Zeiler“ treffen sie einmal im Monat zusammen und sprechen über das, was Österreich, Europa, die Welt und vor allem auch sie selbst bewegt.

Das Themengebiet bleibt dabei bewusst breit gefächert. Von Innen- bis Außenpolitik, von nationaler bis weltweiter Wirtschaft, von neuen Technologien bis zu den gesellschaftlichen Auswirkungen, die das alles hat: Andreas Treichl & Gerhard Zeiler bieten Einblicke hinter die Kulissen, Ausblicke auf künftige Entwicklungen, jede Menge Meinung, Fakten und Argumente. Und das eine oder andere Augenzwinkern.

In der ersten Ausgabe ziehen sie die Lehren für Europa aus den Midterm-Wahlen in den USA. „Das waren keine Wahlen zwischen links und rechts, sondern Veränderungswahlen“, sagt Gerhard Zeiler. „Wenn die Parteien der demokratischen Mitte kein Veränderungskonzept vorlegen, werden die Menschen die Rechten wählen, weil das das einzige Veränderungskonzept ist, das am Tisch liegt.“ Ebenso Thema der Sendung ist die aktuelle Entwicklung der KI-Industrie. Befindet sie sich am Scheideweg? Was bedeutet der Kursverlust von Nvidia für die Wirtschaft? Andreas Treichl sieht rund um den Börsengang von Anthropic außerdem eine "wahnsinnig gefährliche Entwicklung am amerikanischen Kapitalmarkt“: Denn er meint, wenn Unternehmen ihre größten Wertzuwächse bereits machen, bevor sie an die Börse gehen, können sich immer weniger Menschen daran beteiligen. Und schließlich: Was schließen die beiden aus den Jugendprotesten in Europa? Für Gerhard Zeiler sind Ausschreitungen eine Frage der Sicherheitspolitik, der Protest selbst ein Signal, das die Politik ernst nehmen muss. Zuletzt sind sich beide einig: Es braucht Mut zu echter Veränderung, die Politik müsse ins Risiko gehen.

„Treichl und Zeiler“ ab sofort mit monatlich einer neuen Ausgabe kostenlos auf JOYN streamen: https://www.joyn.at/serien/treichl-und-zeiler

Die erste Ausgabe gibt’s zudem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:20 Uhr auf PULS 4

Vodcast-Vielfalt kostenlos auf JOYN streamen

JOYN baut sein Angebot im Vodcast-Bereich stetig für die User:innen aus. So gibt es bereits mehr als 30 Video-Podcasts von News, True Crime bis hin zu Health, Life-Style und Sport kostenlos im Stream. Neben dem neuen Vodcast "Treichl & Zeiler" sind ebenso Eigenproduktionen wie Thomas Mohrs Vodcasts rund um die Midterms 2026 in den USA "I Vote Trump", "Schuldfrage", "FrühlingsGeBlümel" mit Café Puls Feelgood-Vibes oder der spannende Sport-Talk "Copa Pele" im Programm. Zudem sind für die User:innen auch "Rubey & Schwarz", "Der Sophie Passmann Podcast", "Sisters in Crime" oder Highlight-Folgen des erfolgreichen "Die Dunkelkammer"-Podcasts exklusiv in Video-Form auf JOYN verfügbar. In naher Zukunft stehen noch weitere Vodcast-Projekte auf dem Programm.