Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt AK-Präsidentin Renate Anderl an den neuerlichen Behauptungen rund um einen angeblichen „Tag der Pensionslücke“ und Forderungen nach einem höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalter: „Von einer ‚Pensionslücke‘ bei der Finanzierung zu sprechen, ist reiner Alarmismus. Unser Pensionssystem ist stabil: Die Arbeitnehmer:innen finanzieren ihre Pensionen zum größten Teil selbst und gemessen an der Wirtschaftsleistung bleibt der Pensionsaufwand auch langfristig stabil. Der Bundesbeitrag füllt kein ‚Loch‘, sondern ist ein wesentliches Element sozialer Gestaltung: Von den oft genannten 36,7 Milliarden Euro zahlt der Bund 2026 tatsächlich nur rund 12 Milliarden Euro (2,27% des BIP) als Zuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung. Der Rest sind Personalkosten (etwa für Beamt:innenpensionen), Sozialleistungen wie Ausgleichszulagen oder Gesundheitsausgaben.

Eine echte Pensionslücke gebe es nur an einer ganz anderen Stelle, so Anderl: Frauen erhalten in Österreich im Schnitt fast 40 Prozent weniger Pension als Männer – hier bräuchte es endlich echte Verbesserungen statt ständiger Panikmache. Auch die Behauptung, die Menschen gingen zu früh in Pension, weist die AK-Präsidentin zurück: Seit dem Jahr 2000 ist das tatsächliche Pensionsantrittsalter um rund vier Jahre gestiegen

„Am Papier ein immer längeres Arbeiten zu verlangen, während Menschen ab 50 am Arbeitsmarkt oft schon chancenlos sind, ist völlig weltfremd“, kritisiert Anderl. „Zudem steigt die Lebenserwartung nicht für alle gleich – schon gar nicht in Gesundheit. Die Beschäftigten liefern längst, jetzt sind die Unternehmen dran: Rund ein Viertel der Betriebe ab 20 Beschäftigten haben niemanden über 60 im Team. Wer vorher aus dem Job fällt, arbeitet nicht länger, sondern wartet länger auf die Pension.“

Die nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems entscheidet sich am Arbeitsmarkt. Die Arbeiterkammer fordert daher ein faires Bonus-Malus-System gegen Altersdiskriminierung, alternsgerechte Arbeitsplätze sowie eine bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten.

„Gute Pensionen werden in der Arbeitswelt entschieden – und nur dort“, so Anderl abschließend.