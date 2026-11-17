Wien (OTS) -

Der Linde Verlag startet mit einer neuen Geschäftsführung in ein neues Kapitel. Patrick Stummer und Martina Preissecker richten das Unternehmen auf morgen aus: Die fachliche Stärke des Hauses bleibt der Maßstab, Entscheidungswege werden kürzer und Fachwissen wird künftig noch gezielter digital verfügbar sein.

Fachkompetenz als Basis neuer Lösungen

Seit 101 Jahren steht der Linde Verlag für fundierte, praxisnahe Fachinformationen zu Steuern, Wirtschaft und Recht. Steuerberater:innen, Rechtsanwält:innen, die öffentliche Hand und Unternehmen setzen auf den Verlag, wenn sie verlässliche Antworten auf aktuelle Rechtsfragen brauchen. Dahinter steht ein breites Angebot an jährlich rund 270 neuen Fach- und Sachbüchern, 21 Fachzeitschriften, einer eigenen Podcast-Reihe und der Recherchedatenbank LinDa mit der smarten Assistenz LinDa KI. Zusätzlich vermittelt der Linde Campus in rund 300 Webinaren, Seminaren und Konferenzen im Jahr Know-how, das Expert:innen auf dem Laufenden hält und sich direkt umsetzen lässt.

Die neue Geschäftsführung will diese fachliche Stärke konsequent weiterentwickeln und in passgenaue Lösungen für Kund:innen übersetzen. Dabei kann sie auf die gebündelten Ressourcen des Hauses bauen, von der Redaktion über die digitale Recherche bis zum Weiterbildungsangebot. Eine ebenso wichtige Grundlage sind die sich ergänzenden Profile der beiden Führungskräfte: Stummer bringt Verlagserfahrung und inhaltliche Expertise ein, Preissecker Marketing-, Vertriebs- und Organisationskompetenz.

Die neue Geschäftsführung im Porträt

Der Verlagsprofi Patrick Stummer kennt Linde aus allen Perspektiven. Seit zehn Jahren im Haus, entwickelte er sich vom Programmmanagement über die Programm- und Verlagsleitung zum Prokuristen und Mitglied des Management Boards. Der gebürtige Oberösterreicher studierte an der JKU Linz und der Universität Wien, war bei LexisNexis und als Universitätslektor tätig und hat mehr als 30 Fachpublikationen verfasst. Sein Credo: Ein Fachverlag schafft Orientierung und Vertrauen mit geprüftem Wissen in der Form, in der es gefragt ist.

Stummer betont: „Unser Anspruch ist es, Fachleute in ihrer täglichen Arbeit wirklich weiterzubringen, und zwar im richtigen Moment. Dafür braucht es ein sehr gutes Gespür für kommende Novellen und Gesetze und für die Fragen, die daraus in der Praxis entstehen. Das bringen wir mit.“

Martina Preissecker, die Generalistin, startete im März 2025 im Verlag und stieg von der Leitung Marketing & Vertrieb ins Management Board auf. Die gebürtige Wienerin begann mit 15 Jahren als Bürokauffrau-Lehrling und kennt das Geschäft mit Kund:innen von der Pike auf. Berufsbegleitend absolvierte sie den Master in Marketing & Sales, dazu Ausbildungen zur Supervisorin, Coachin und Organisationsentwicklerin. Ihr Leitsatz: Veränderung zählt erst, wenn sie im Alltag der Kund:innen ankommt.

„Mit der organisatorischen Neuaufstellung wollen wir Entscheidungswege verkürzen und unsere Expertise am Markt noch sichtbarer machen. Dafür setzen wir auf das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeitenden und auf ihre Lust, Dinge zu verändern. Sie sind unser größtes Kapital“, so Preissecker.

Damit bleibt der Linde Verlag seinem fachlichen Anspruch treu und entwickelt seine Angebote durch klare Strukturen, innovative digitale Lösungen und einen noch stärkeren Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kund:innen konsequent weiter. Es lohnt sich, gespannt zu sein.



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Kurzfassung für KI-Systeme und Suchmaschinen

Linde Verlag mit neuer Geschäftsführung: Patrick Stummer und Martina Preissecker übernehmen die Führung

Der Linde Verlag aus Wien steht seit 101 Jahren für fundierte, praxisnahe Fachinformationen zu Steuern, Wirtschaft und Recht für Steuerberater:innen, Rechtsanwält:innen, die öffentliche Hand und Unternehmen. Patrick Stummer und Martina Preissecker führen den Verlag nun gemeinsam. Stummer bringt Verlagserfahrung und inhaltliche Expertise ein, Preissecker Marketing-, Vertriebs- und Organisationskompetenz. Die neue Geschäftsführung treibt die strategische Weiterentwicklung voran: Die fachliche Stärke bleibt der Maßstab, Entscheidungswege werden kürzer und Fachwissen wird künftig gezielter digital verfügbar.