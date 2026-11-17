Wien (OTS) -

Während soziale Wohnbauträger in Wien seit den 2000er Jahren kontinuierlich Wohnungen bauten, errichtete die gewerbliche Immobilienwirtschaft ab 2016 viel zu viel und das Falsche. Die Folgen: befristete, steigende Mieten, überteuerte Anlageobjekte und milliardenschwere Konkurse. Eine neue AK Studie der TU Wien zeigt die Eigentumsverhältnisse der Wohnungen in Wien. Welche Folgen das für den Wohnungsmarkt und die Mieter:innen in Österreich hat, belegen aktuelle bundesweite Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Daten und Forderungen präsentieren bei einer Pressekonferenz

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal und Wohnen, AK Wien

Lukas Tockner, Abteilung Kommunal und Wohnen, AK Wien

Dienstag, 24. November 2026, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wem-gehoert-wien mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

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AK Pressekonferenz: Zehn Jahre nach Beginn des Baubooms – Was bleibt für leistbares Wohnen?

AK präsentiert neue TU-Studie „Wem gehört Wien“ und aktuelle österreichweite OeNB-Zahlen

Datum: 24.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

Plößlgasse 2

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/wem-gehoert-wien