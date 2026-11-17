Wien (OTS) -

Angreifer nutzen die alltägliche Gästekommunikation als Einfallstor. Eine von CERTAINITY analysierte Angriffskampagne zeigt, wie über WhatsApp vermeintliche Buchungsunterlagen verbreitet werden, die schließlich zur Installation der Schadsoftware XWorm führen können. Gerade vor Beginn der Wintersaison sollten Beherbergungsbetriebe ihre Mitarbeitenden für entsprechende Anfragen sensibilisieren.

Wien, 10. März 2026. Eine Buchungsanfrage über WhatsApp, ein Link zu vermeintlichen Unterlagen und wenige Klicks später befindet sich Schadsoftware auf dem Rechner: Sicherheitsexperten von CERTAINITY haben einen Angriff analysiert, bei dem gezielt die alltägliche Kommunikation von Tourismusbetrieben ausgenutzt wird.

Die Angreifer nehmen dabei über WhatsApp Kontakt auf und täuschen eine legitime Anfrage im Zusammenhang mit einer Buchung vor. Im weiteren Verlauf werden die Empfänger dazu gebracht, vermeintliche Buchungsunterlagen zu öffnen. Tatsächlich dient der Vorgang dazu, Schadcode auszuführen und die Remote-Access-Schadsoftware XWorm auf dem betroffenen System zu installieren.

Vertrauen in Gästekommunikation wird zum Angriffspunkt

Phishing-Angriffe per E-Mail sind für viele Unternehmen längst Alltag. Gerade in der Tourismusbranche zeigt sich jedoch, dass Angreifer zunehmend auch die Buchungs- und Gästekommunikation für ihre Zwecke nutzen. Auch österreichische Branchenvertretungen warnen vor Cyber-Angriffen im Umfeld von Buchungsplattformen und Messenger-Diensten.

Der von CERTAINITY analysierte XWorm-Angriff richtete sich konkret gegen Tourismusbetriebe in Lateinamerika. Das zugrunde liegende Angriffsmuster ist jedoch auch für österreichische Beherbergungsbetriebe relevant: In Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen Unterkünften gehört die Kommunikation mit bislang unbekannten Gästen über unterschiedliche Kanäle zum Tagesgeschäft. Genau diese Situation können Angreifer für sich nutzen.

„Eine Anfrage eines unbekannten Gastes ist für einen Beherbergungsbetrieb nichts Ungewöhnliches. Genau dieser Umstand macht solche Angriffe gefährlich: Der Kontakt passt grundsätzlich zum Arbeitsalltag und wirkt deshalb zunächst plausibel“, sagt Paula Greis, Security Consultant bei CERTAINITY. „Entscheidend ist daher nicht, WhatsApp oder einzelne Kommunikationskanäle grundsätzlich als unsicher einzustufen. Unternehmen müssen vielmehr damit rechnen, dass Angreifer legitime Geschäftsprozesse sehr gezielt nachahmen.“

XWorm ermöglicht umfassenden Zugriff auf betroffene Systeme

Bei XWorm handelt es sich um einen sogenannten Remote Access Trojaner, über den Angreifer aus der Ferne umfangreiche Kontrolle über ein kompromittiertes Gerät erlangen können.

Je nach Konfiguration kann die Schadsoftware unter anderem Informationen vom betroffenen System auslesen, Bildschirminhalte erfassen oder weitere Schadsoftware nachladen. Damit kann ein zunächst unscheinbarer Kontakt über einen Messenger zum Ausgangspunkt für einen weiterführenden Angriff auf ein Unternehmen werden.

Dabei ist XWorm keine neue Schadsoftware und wird bereits seit Längerem von der Security-Community beobachtet. Auffällig ist bei dem von CERTAINITY analysierten Angriff vielmehr der gewählte Angriffsweg: Die Täter nutzen einen Kommunikationskanal und einen Anlass, die für Beherbergungsbetriebe vollkommen alltäglich erscheinen.

Die Analyse zeigte zudem mehrere Mechanismen, mit denen sich die Schadsoftware dauerhaft auf dem betroffenen System etablieren und mit der Infrastruktur der Angreifer kommunizieren kann.

Wintersaison erhöht Kommunikationsaufkommen

Mit dem Beginn der Wintersaison steigt in vielen österreichischen Tourismusregionen auch die Zahl der Buchungsanfragen. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungsvermieter und andere Beherbergungsbetriebe bearbeiten in dieser Zeit eine hohe Zahl an Nachrichten über E-Mail, Buchungsplattformen, Telefon und Messenger-Dienste.

CERTAINITY empfiehlt Tourismusbetrieben deshalb, insbesondere jene Personen zu sensibilisieren, die Buchungsanfragen und Gästekommunikation bearbeiten. Aufmerksamkeit ist vor allem bei ungewöhnlichen Dateianhängen, externen Download-Links und Aufforderungen zum Öffnen vermeintlicher Buchungsdokumente gefragt.

„Security Awareness darf sich nicht auf die klassische Phishing-Mail beschränken“, so Ulrich Fleck, CEO von CERTAINITY. „Mitarbeitende sollten bei jedem externen Kommunikationskanal wissen, worauf sie achten müssen. Bei auffälligen oder widersprüchlichen Anfragen hilft oft schon eine kurze Plausibilitätsprüfung – etwa ein Abgleich mit dem Buchungssystem oder eine Rückfrage über einen zweiten Kontaktweg.“

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen klar definierte Prozesse für externe Dateien und Links, regelmäßig aktualisierte Systeme und Endgeräte sowie technische Schutzmaßnahmen, die die Ausführung unbekannter oder verdächtiger Dateien einschränken. Ebenso wichtig ist ein klarer, niederschwelliger Meldeweg ohne Schuldzuweisungen oder drohende Konsequenzen, wenn eine Anfrage ungewöhnlich erscheint oder bereits eine verdächtige Datei geöffnet wurde.

Weitere Informationen zur technischen Analyse:

https://certainity.com/research/xworm-neuer-phishing-weg-via-whatsapp-web/