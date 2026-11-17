Wien (OTS) -

Die Ordination hat schon geschlossen, die Beschwerden sind aber da: Für Familien mit Kindern bietet medfinity.at in solchen Momenten seit 2025 eine schnelle ärztliche Ersteinschätzung von zu Hause aus. Ab sofort steht die Telemedizin-Plattform auch Erwachsenen in ganz Österreich offen.

Ärztlicher Rückruf in 30 Minuten

Die neue Akutberatung für Erwachsene ist täglich von 6 bis 24 Uhr erreichbar, auch am Wochenende und an Feiertagen. Der Ablauf ist einfach: Anfrage online unter medfinity.at/adults stellen, ein Arzt oder eine Ärztin ruft zurück, die Beratung erfolgt telefonisch. E-Rezept, Krankmeldung, Arztbrief oder Überweisung erhalten Patientinnen und Patienten im Anschluss digital. Die Beratung kostet für Kinder wie Erwachsene von 7 bis 19 Uhr 120 Euro, von 19 bis 7 Uhr 250 Euro, jeweils von Montag bis Sonntag. Im Notfall gilt weiterhin: Rettung 144.

Erfahrenes Team aus der Praxis

Für ausführlichere, planbare Termine steht Patientinnen und Patienten ein Team aus erfahrenen Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen, wie zum Beispiel für Kinder- und Jugendheilkunde, Dermatologie, HNO und Orthopädie, zur Verfügung, unterstützt von Therapeut:innen und Hebammen.

„Viele Eltern kennen uns seit Jahren aus dem Kinderarzt NEST und von Medfinity Kids. Unsere Soforthilfe für Kinder wird großartig angenommen, und es macht uns Ärztinnen und Ärzten Freude, Familien schnell und unkompliziert zur Seite zu stehen. Die Eltern sind sehr dankbar für den Arztbesuch ohne Wartezeit und ohne Weg in die Ordination. Jetzt können wir dieses Service auch Erwachsenen anbieten“, sagt Dr. Vera Hartl, Mitgründerin von medfinity.at.

Gegründet wurde medfinity.at von Dr. Vera Hartl, Dr. Verena Herrmanns und Dr. Roland Berger. Mit dem neuen Angebot entwickelt sich die Plattform zu einer Anlaufstelle für die ganze Familie. Künftig sollen außerdem Online-Kurse zu Gesundheit, Prävention und Familienalltag das Angebot ergänzen.

Über medfinity.at

medfinity.at ist eine österreichische Telemedizin-Plattform, gegründet von den Ärzt:innen Dr. Vera Hartl, Dr. Verena Herrmanns und Dr. Roland Berger in enger Kooperation mit dem Kinderarzt NEST in Wien. Die Plattform bietet telefonische ärztliche Akutberatung – für Kinder und Jugendliche rund um die Uhr, für Erwachsene täglich von 6 bis 24 Uhr. Dazu kommen planbare Beratungstermine und künftig Online-Kurse.

Mehr unter www.medfinity.at