Wien (OTS) -

Ein Buch erfolgreich zu veröffentlichen, verlangt weit mehr als reine Inspiration. Der modulare Wochenend-Lehrgang „Autor:in“ bietet eine fundierte Professionalisierung. Im Fokus steht die Arbeit an der Sprache. Das Ziel ist ein fertiges Rohmanuskript samt Exposé für Verlage. Ein exklusives Eins-zu-Eins-Mentoring unterstützt die Entwicklung der eigenen literarischen Stimme.

Die Ausbildung umfasst sieben Module (je 21 Unterrichtseinheiten): von Sprach- und Motivinszenierungen über Poetik und Text-Feedback bis zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Autor:innen-Berufs. Zudem gibt es zehn Wahl-Workshops (je 14 Unterrichtseinheiten) sowie fünf verpflichtende Mentoring-Stunden zur individuellen Textarbeit. Ein weiterer Kernpunkt sind die Praxis-Labore zur Konzeption, Organisation und Realisierung einer öffentlichen Lesung (45 bis 60 Minuten). Der Bewerbungsprozess läuft ab sofort.

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