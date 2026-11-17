- 17.11.2026, 09:00:51
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Neuer Lehrgang im BÖS für Autor:innen startet im Jahr 2027
Der Berufsverband Österreichischer Schreibpädagog:innen startet ab Frühjahr 2027 seine praxisnahe Ausbildung. Sie führt direkt zum Manuskript und in die Öffentlichkeit.
Ein Buch erfolgreich zu veröffentlichen, verlangt weit mehr als reine Inspiration. Der modulare Wochenend-Lehrgang „Autor:in“ bietet eine fundierte Professionalisierung. Im Fokus steht die Arbeit an der Sprache. Das Ziel ist ein fertiges Rohmanuskript samt Exposé für Verlage. Ein exklusives Eins-zu-Eins-Mentoring unterstützt die Entwicklung der eigenen literarischen Stimme.
Die Ausbildung umfasst sieben Module (je 21 Unterrichtseinheiten): von Sprach- und Motivinszenierungen über Poetik und Text-Feedback bis zu den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Autor:innen-Berufs. Zudem gibt es zehn Wahl-Workshops (je 14 Unterrichtseinheiten) sowie fünf verpflichtende Mentoring-Stunden zur individuellen Textarbeit. Ein weiterer Kernpunkt sind die Praxis-Labore zur Konzeption, Organisation und Realisierung einer öffentlichen Lesung (45 bis 60 Minuten). Der Bewerbungsprozess läuft ab sofort.
Für alle weiteren Details besuchen Sie uns direkt auf www.bös.at.
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