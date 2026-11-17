Wien (OTS) -

IBG-Arbeitsmedizinerin Dr. Gertraud Hedenetz, MSc,erklärt, warum Hörgesundheit weit über klassische Lärmarbeitsplätze hinausgeht – und was Unternehmen und Beschäftigte tun können.

Lärmende Maschinen in Produktionshallen sind nur eine Seite des Themas: Auch Dauerbeschallung über Kopfhörer, Gespräche und Telefonate im Großraumbüro oder fehlende akustische Rückzugsmöglichkeiten können Beschäftigte belasten. „Die Ohren kann man nicht „abschalten“, schließen wie die Augen“ , bringt es Dr. Gertraud Hedenetz, Ärztliche Leiterin bei IBG, auf den Punkt. Geräusche wirken nicht nur auf unser Gehör, sondern können auch Stress verursachen und Konzentration sowie Kommunikation beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, Hörgesundheit als festen Bestandteil der betrieblichen Prävention zu verstehen.

Drei zentrale Empfehlungen für gesundes Hören am Arbeitsplatz:

Lärmbelastung reduzieren und Hörpausen einplanen: Dauerhafte hohe Lautstärken sollten vermieden werden. Für die Nutzung von Kopfhörern empfiehlt Dr. Hedenetz als einfache Orientierung die „60-60-Regel“: nicht mehr als rund 60 Prozent der maximalen Lautstärke nutzen und nach etwa 60 Minuten eine Hörpause von fünf bis zehn Minuten einlegen. Wenn andere die Musik aus den Kopfhörern mithören können, ist sie jedenfalls zu laut .

Dauerhafte hohe Lautstärken sollten vermieden werden. Für die Nutzung von Kopfhörern empfiehlt Dr. Hedenetz als einfache Orientierung die „60-60-Regel“: nicht mehr als rund 60 Prozent der maximalen Lautstärke nutzen und nach etwa 60 Minuten eine Hörpause von fünf bis zehn Minuten einlegen. . Gehörschutz und Abstand ernst nehmen: Bei lauten Maschinen, Veranstaltungen oder anderen hohen Schallbelastungen ist geeigneter Gehörschutz ein wesentlicher Bestandteil der Prävention. Auch Abstand hilft: Schon eine vergleichsweise kleine Vergrößerung der Entfernung zur Schallquelle kann die Belastung deutlich reduzieren. „Man muss nicht direkt neben dem Lautsprecher stehen“, so Gertraud Hedenetz.

Bei lauten Maschinen, Veranstaltungen oder anderen hohen Schallbelastungen ist geeigneter Gehörschutz ein wesentlicher Bestandteil der Prävention. Auch Abstand hilft: Schon eine vergleichsweise kleine Vergrößerung der Entfernung zur Schallquelle kann die Belastung deutlich reduzieren. „Man muss nicht direkt neben dem Lautsprecher stehen“, so Gertraud Hedenetz. Frühzeitig testen statt Hörverlust ignorieren: Wer Gespräche schlechter versteht, beim Telefonieren Probleme bekommt, Flüstern nicht mehr gut wahrnimmt oder von seinem Umfeld häufiger auf vermeintlich schlechtes Hören angesprochen wird, sollte sein Gehör überprüfen lassen. Die Arbeitsmedizinerin empfiehlt, spätestens ab etwa 50 Jahren regelmäßiger auf die Hörleistung zu achten und ab 60 – abhängig vom Befund – die Kontrollintervalle zu verkürzen. Unternehmen können mit niederschwelligen Hörtests direkt am Arbeitsplatz einen wichtigen Beitrag leisten.

Dass solche Angebote angenommen werden, zeigt die Erfahrung aus einem Unternehmen im Dienstleistungsbereich: Bei Gesundheitstagen und Hörtest-Angeboten war das Interesse der Beschäftigten groß. Unter den getesteten Personen – überwiegend aus einer Altersgruppe, in der Veränderungen des Hörvermögens häufiger auftreten – zeigten sich bei einem beträchtlichen Teil Auffälligkeiten.

„Alles, was direkt am Arbeitsplatz leicht zugänglich angeboten wird, wird erfahrungsgemäß eher angenommen“ , sagt Dr. Gertraud Hedenetz. Betriebliche Gesundheitsförderung könne damit dazu beitragen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und Beschäftigte für einen bewussteren Umgang mit ihrem Gehör zu sensibilisieren.

Denn einmal dauerhaft geschädigte Sinneshärchen im Innenohr regenerieren sich nicht. Prävention bedeutet deshalb vor allem: Belastungen reduzieren, dem Gehör Erholungszeiten geben und Veränderungen rechtzeitig ernst nehmen.

IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH, gegründet 1995, ist mit über 200 Mitarbeiter:innen, davon rund 80 Arbeitsmediziner:innen, Österreichs größte Unternehmensberatung im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. IBG ist in ganz Österreich vertreten.