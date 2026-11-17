Wien (OTS) -

SBA Research freut sich, die Ernennung von Matteo Maffei zum neuen wissenschaftlichen Direktor bekannt zu geben. Damit wird ein wichtiger Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Forschungszentrums gesetzt.

Mit seiner herausragenden wissenschaftlichen Expertise und seiner umfassenden Erfahrung in der Cybersicherheits- und Datenschutzforschung wird Matteo Maffei künftig die wissenschaftliche Strategie von SBA Research mitgestalten und die Position der Organisation als führende Forschungseinrichtung im Bereich Cybersicherheit weiter stärken. Matteo Maffei ist Professor für Security and Privacy an der TU Wien sowie Co-Leiter des TU Wien Cybersecurity Center (CySec).

Die Ernennung ist Teil eines umfassenderen Übergangs in der wissenschaftlichen Leitung von SBA Research. Edgar Weippl wird die Position von A Min Tjoa übernehmen. Als Gründungsmitglied von SBA Research hat A Min Tjoa die Organisation seit ihrer Gründung maßgeblich geprägt. Nun wird er sich aus seinen aktiven Leitungsfunktionen zurückziehen und eine Ehrenfunktion übernehmen. In dieser neuen Rolle wird er SBA Research weiterhin verbunden bleiben. Sein besonderer Fokus wird dabei auf der Stärkung wissenschaftlicher Partnerschaften im Bereich Digital Humanism sowie auf der Förderung von Forschungskooperationen mit Institutionen in ganz Asien liegen.

SBA Research bedankt sich herzlich bei A Min Tjoa für sein langjähriges Engagement, seine Führungsarbeit und seine wertvollen Beiträge zur Entwicklung der Organisation.

Auch bei der IMPACT Jahresveranstaltung wurden diese Entwicklungen thematisiert. Dabei wurde unter anderem die Zusammenarbeit zwischen dem TU Wien Cybersecurity Center (CySec), der Universität Wien und SBA Research vorgestellt. Die Präsentation unterstrich die Bedeutung gemeinschaftlicher Forschung und das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung der Cybersicherheit und wissenschaftlicher Innovation.

SBA Research heißt Matteo Maffei in seiner neuen Funktion herzlich willkommen, gratuliert Edgar Weippl zu seiner neuen Position und spricht A Min Tjoa seinen aufrichtigen Dank für seine herausragenden Beiträge und sein langjähriges Engagement aus.

SBA Research freut sich auf das nächste Kapitel wissenschaftlicher Innovation und Zusammenarbeit.

Über SBA Research

SBA Research wurde 2006 in Wien gegründet und ist Österreichs größtes Forschungszentrum, das sich ausschließlich der Informationssicherheit widmet. Das Forschungszentrum verbindet international anerkannte wissenschaftliche Forschung mit angewandter Forschung sowie einer engen Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen, der Industrie und dem öffentlichen Sektor.