Wien (OTS) -

Die Stadt Wien setzt einen weiteren Schritt zur Modernisierung der Sportinfrastruktur in der Donaustadt. Am Standort der Kletterhalle Wien in der Erzherzog-Karl-Straße 108 erfolgt der Spatenstich für ein neues Funktionsgebäude, das unter anderem Garderoben- und Sanitäranlagen, Lagerflächen sowie weiteren Räumlichkeiten für den Sportbetrieb beinhaltet. Das neue Gebäude schafft zeitgemäße Rahmenbedingungen für die Nutzerinnen und Nutzer der Kletterhalle Wien, der Naturfreunde Wien und des FC Stadlau.

Termin: Montag, 23. November 2026

Uhrzeit: 11.00 bis 12.30 Uhr

Ort: Kletterhalle Wien, Erzherzog-Karl-Straße 108, 1220 Wien

Am Spatenstich nehmen Sportstadtrat Peter Hacker, GR Jing Hu, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy sowie Vertreterinnen und Vertreter von Sport Wien (MA 51), den Naturfreunden Wien, der Kletterhalle Wien und des FC Stadlau teil.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter: [email protected].