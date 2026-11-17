Wien/Saalfelden (OTS) -

Rund 120 internationale Expert:innen aus Forschung und Industrie diskutierten in Saalfelden über die Zukunft des Lightweighting. Im Mittelpunkt standen technologische Innovationen, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung – aber auch die Frage, wie sich Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen lassen.

Mit einem starken internationalen Teilnehmer:innenfeld, hochkarätigen Keynotes, intensiven Podiumsdiskussionen und einem breit gefächerten Fachprogramm gingen am 4. und 5. November 2026 die 14. Ranshofener Leichtmetalltage 2026 am Gut Brandlhof in Saalfelden erfolgreich über die Bühne. Unter dem Titel „Economical, Sustainable & Resilient Lightweighting: Circular Design and Smart Processes“ brachte das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of Technology Expert:innen aus Wissenschaft und Industrie zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Leichtmetallbranche zu diskutieren. Erstmals fand die etablierte Fachtagung vollständig in englischer Sprache statt.

Die zentrale Botschaft der zweitägigen Veranstaltung: Technologische Innovationen sind ein entscheidender Schlüssel, um Europas Position als führender Standort für Hochtechnologie zu stärken und gleichzeitig die Transformation hin zu einer nachhaltigeren und klimaneutralen Industrie voranzutreiben. Gleichzeitig wurde deutlich, dass dafür nicht nur neue Werkstoffe und Produktionsverfahren, sondern auch geeignete wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen erforderlich sind.

Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit: Anspruch und industrielle Realität

Wie lassen sich ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Anforderungen in der industriellen Praxis miteinander verbinden? Diese Frage stand insbesondere im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion „Forging Resilience: Sustainability and Competitiveness in the Metal Industry“ am zweiten Konferenztag.

Dabei wurde ein Spannungsfeld deutlich, das die Branche weiterhin beschäftigt: Nachhaltigere Materialien und Produktionsprozesse sind technologisch zunehmend verfügbar, können jedoch mit höheren Kosten verbunden sein. Gerade in der Halbzeugindustrie zeigt sich, dass jenseits der aktuell geltenden regulatorischen Mindestanforderungen häufig weiterhin der günstigere Preis den Ausschlag gibt – und nicht zwangsläufig die bessere Nachhaltigkeitsbilanz. Die Diskussion mit Vertreter:innen von Neuman Aluminium, Constantia Teich und dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur machte deutlich, dass die Transformation nicht allein eine technologische Aufgabe ist. Es braucht auch Marktbedingungen, die nachhaltige Lösungen wirtschaftlich attraktiv und wettbewerbsfähig machen.

Zugleich wurde die Bedeutung von Lightweighting für die europäische Industrie unterstrichen: Der gezielte Einsatz leichter und leistungsfähiger Werkstoffe sowie innovativer Fertigungstechnologien eröffnet Potenziale für Ressourceneffizienz, Energieeinsparung und neue Hochtechnologieanwendungen. Damit ist Lightweighting ein wichtiger Hebel, um Europas industrielle Vorreiterrolle auch künftig zu sichern und auszubauen.

Digitalisierung und KI: Der Datenschatz der Industrie muss gehoben werden

Ein weiterer Schwerpunkt der Leichtmetalltage war die digitale Transformation der Metallindustrie. In der Podiumsdiskussion „Driving Digital Transformation and Innovation in the Metal Industry“ diskutierten Vertreter:innen aus Industrie und Forschung über Chancen, Herausforderungen und konkrete Perspektiven der Digitalisierung.

Die Diskussion zeigte: In den Unternehmen sind große Mengen wertvoller Prozess- und Materialdaten vorhanden. Ihr Potenzial für effizientere Produktionsprozesse, bessere Qualitätsvorhersagen und fundierte Entscheidungen ist enorm. Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch darin, diese Daten systematisch zugänglich zu machen, sinnvoll miteinander zu verknüpfen und in industriell nutzbares Wissen zu übersetzen. Die anfängliche Aufbruchsstimmung rund um die Digitalisierung muss zunehmend einer konkreten Auseinandersetzung mit Datenqualität, Schnittstellen und der Integration in bestehende Prozesse weichen.

Besonders großes Potenzial wurde dem Einsatz Künstlicher Intelligenz zugeschrieben. Das gilt auch für die Entwicklung neuer Werkstoffe: Hier liegt eine zentrale Herausforderung darin, experimentelle Untersuchungen, numerische Simulationen und KI-gestützte Methoden miteinander zu verbinden. KI kann dabei helfen, unterschiedliche Datenmodalitäten zusammenzuführen und für eine beschleunigte Materialentwicklung und -charakterisierung nutzbar zu machen.

Neue Werkstoffe und Fertigungstechnologien eröffnen Perspektiven

Auch das wissenschaftlich-technische Programm spiegelte die Dynamik der Branche wider. Drei Keynotes, 34 Fachvorträge in zwei parallelen Sessions, eine Pitch Session und eine Postersession gaben Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten und industrielle Anwendungen.

Die Keynotes von Ulf Sjöström (Ferro Arcum AB), Martin Jackson (University of Sheffield) gemeinsam mit Thomas Klein (LKR) sowie Evgeniya Kabliman (University of Bremen und Leibniz Institute for Materials Engineering – IWT) beleuchteten unterschiedliche Aspekte der Zukunft der Leichtmetalltechnologie: vom Recycling von Aluminiumschrott und Produktionsrückständen über hybride Fertigungsansätze für Titanlegierungen bis hin zu High-throughput-Methoden und KI-gestütztem Materials Design.

Neben Aluminium und Magnesium rückten dabei auch Titanwerkstoffe und deren Fertigungstechnologien stärker in den Fokus. Die Beiträge zu additiver Fertigung und Schweißtechnologien verdeutlichten, welche Möglichkeiten neue und flexible Fertigungsrouten eröffnen. Eine eigene Fachsession widmete sich innovativen Technologien der additiven Fertigung und dem Schweißen.

Weitere Beiträge behandelten unter anderem die KI-gestützte Sortierung von End-of-Life-Aluminiumschrotten, neue Produktionsrouten für CO₂-reduzierte Aluminiumfolien, humanoide Robotik und Physical AI in der Gießerei sowie Digital-Twin-Ansätze zur Vorhersage von Qualität und mechanischen Eigenschaften im Aluminiumguss.

Kreislaufwirtschaft und Ressourcensouveränität als europäische Zukunftsthemen

Die Diskussionen machten auch die strategische Bedeutung einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung für Europa deutlich. Kreislaufwirtschaft, Recycling und die effiziente Nutzung kritischer und strategischer Rohstoffe sind wesentliche Voraussetzungen, um industrielle Wertschöpfung langfristig abzusichern und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Die Leichtmetalltage zeigten dabei die enge Verbindung zwischen technologischer Forschung und europäischen Zukunftsstrategien. Forschungsprojekte wie ReCAL und EMPowerMet leisten wichtige Beiträge, um neue Lösungen für die Kreislaufführung von Materialien, ressourceneffiziente Produktionsprozesse und eine resilientere europäische Industrie zu entwickeln.

Starke Plattform für den Austausch zwischen Forschung und Industrie

Die 14. Ranshofener Leichtmetalltage bestätigten einmal mehr ihre Rolle als internationale Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das breite Programm, die internationalen Perspektiven und insbesondere die beiden Podiumsdiskussionen boten Raum, um technologische Entwicklungen ebenso wie wirtschaftliche und strategische Herausforderungen offen zu diskutieren.

„Die Leichtmetalltage zeigen, wie wichtig der enge Austausch zwischen Forschung und Industrie ist, um die technologischen Grundlagen für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige europäische Produktion weiterzuentwickeln. Die Herausforderungen sind komplex – von der Rohstoffversorgung über neue Werkstoffe und Fertigungstechnologien bis zur intelligenten Nutzung industrieller Daten. Umso wichtiger ist es, diese Themen gemeinsam anzugehen und Innovationen in die industrielle Anwendung zu bringen“, so Dr. Christian Chimani, Geschäftsführer des LKR und Head of Center for Transport Technologies am AIT.

Das LKR versteht sich dabei als Forschungs- und Entwicklungspartner für die österreichische und europäische Werkstoff- und Produktionsindustrie. Mit seiner Forschungsinfrastruktur und der engen Zusammenarbeit mit industriellen Partnern schafft es eine wichtige Grundlage, um zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Leichtmetallbranche zu entwickeln.

Die Veranstaltung wurde nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events organisiert. Ein besonderer Dank gilt den Veranstaltungspartnern voestalpine, Zwick/Roell, iba Austria, AMAG Austria Metall, Fronius und UAR Upper Austrian Research für ihre Unterstützung.

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