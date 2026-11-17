Wien (OTS) -

Das BFI Wien stellt seine Kommunikationsagenden mit 1. Jänner 2027 organisatorisch neu auf: Marketing und Unternehmenskommunikation werden künftig in einer gemeinsamen Abteilung Marketing & PR gebündelt. Die Leitung übernimmt der bisherige Marketingleiter Emre Utma, dessen Verantwortungsbereich damit um die Unternehmenskommunikation erweitert wird.

Martina Purrer übernimmt als Kommunikationsmanagerin die operative Presse- und Medienarbeit und ist damit künftig die Ansprechpartnerin für Journalistinnen und Journalisten. Darüber hinaus verantwortet sie die redaktionelle Aufbereitung von Unternehmensthemen sowie wesentliche Bereiche der internen Kommunikation.

Purrer bringt langjährige Erfahrung in der Medienarbeit innerhalb der BFI Wien-Gruppe mit: So war sie in der Vergangenheit unter anderem für die Pressearbeit der BFI Wien-Tochter Job-TransFair verantwortlich.

„Mit der Zusammenführung von Marketing und Unternehmenskommunikation wollen wir unsere Kommunikationsaktivitäten noch besser aufeinander abstimmen. Besonders freut mich, dass wir mit Emre Utma und Martina Purrer auf zwei erfahrene Personen setzen können, die unser Haus seit vielen Jahren kennen und ihre jeweiligen Kompetenzen in die neue Struktur einbringen“, erklärt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien.

Der bisherige Leiter Unternehmenskommunikation, Jan Weinrich, bleibt dem BFI Wien erhalten und übernimmt mit Jahresbeginn 2027 die Leitung des Bereichs IT und digitale Transformation. Weinrich war seit 2013 mit kurzen Unterbrechungen für die Unternehmenskommunikation und den Aufbau des Bereichs Business Intelligence am BFI Wien verantwortlich.

---

Pressekontakt ab 1. Jänner 2027

Mag.a Martina Purrer

Kommunikationsmanagerin | Presse- und Medienarbeit BFI Wien

E-Mail: [email protected]

Telefon: +43 699 1686 3906

Leitung Marketing & PR

Ing. Emre Utma, MBA

Leiter Marketing & Unternehmenskommunikation

E-Mail: [email protected]

Telefon: +43 699 1686 2145

Druckfähige Fotos finden Sie hier zum Download