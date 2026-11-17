Wien/Graz/Innsbruck/Salzburg/Klagenfurt/Linz/Dornbirn/Villach (OTS) -

Philosophie erleben, neue Perspektiven entdecken und miteinander ins Gespräch kommen: Am 19. November lädt die Lange Nacht der Philosophie in acht österreichischen Städten zu mehr als 60 Veranstaltungen ein.

Was macht unser Denken frei? Wie finden wir Orientierung in einer komplexen Welt? Die 11. Lange Nacht der Philosophie lädt am Donnerstag, 19. November 2026, dazu ein, diesen und vielen weiteren Fragen nachzugehen und Philosophie auf vielfältige Weise zu erleben.

Anlass ist der Welttag der Philosophie: Die UNESCO erklärte 2005 den dritten Donnerstag im November dazu. Sie würdigt damit die Bedeutung der Philosophie für kritisches und unabhängiges Denken, ein besseres Verständnis der Welt sowie Toleranz und Frieden.

Der Verein Neue Akropolis – Schule der Philosophie organisiert die Lange Nacht gemeinsam mit zahlreichen Partnern in acht österreichischen Städten. Das Programm mit mehr als 60 Veranstaltungen reicht von Theater und Lesungen sowie philosophische Speed-Datings bis hin zu Angeboten für Kinder, Filmabenden und Spaziergängen.

Die Themenvielfalt eröffnet unterschiedliche Perspektiven auf Mensch, Gesellschaft und Welt. Das diesjährige Motto „Philosophie und Wissenschaft“ setzt dabei einen zusätzlichen Impuls und lädt dazu ein, das Zusammenspiel von Wissen, Erkenntnis und Orientierung zu beleuchten.

Vorträge, Gespräche und Workshops eröffnen neue Perspektiven, Begegnungen und Raum für die großen Fragen des Lebens. Ob philosophisch erfahren oder einfach neugierig: Alle sind eingeladen, neue Impulse zu gewinnen, interessante Menschen kennenzulernen und gemeinsam weiterzudenken.

Die Lange Nacht der Philosophie – ein Abend voller Fragen, Ideen und neuer Perspektiven. Am 19. November in ganz Österreich.

Das vollständige Programm und alle Veranstaltungsorte finden Sie unter:

🌐 www.langenachtderphilosophie.at

Informationen zum Veranstalter:

www.neueakropolis.at

Lange Nacht der Philosophie

Datum: 19.11.2026

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: ganz Österreich