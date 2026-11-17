Wien (OTS) -

Das Technische Museum Wien (TMW) und die Wirtschaftskammer Wien bringen am 25. und 26. November 2026 junge Talente mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen: Schüler:innen zwischen 12 und 15 Jahren lernen bei den Talentetagen 2026 die vielfältigen Tätigkeiten und das ganze Potenzial technischer Berufe kennen. An zwölf verschiedenen Unternehmensstationen tauschen sich die Jugendlichen mit Lehrlingen und Fachkräften aus, um Informationen aus erster Hand über Bewerbungsverfahren, Ausbildung und den Berufsalltag zu erhalten.

Die Veranstaltung für Berufsorientierung wird bereits zum sechsten Mal vom TMW und der Wirtschaftskammer Wien organisiert, vertreten sind dabei zwölf Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Gewerbe & Handwerk, Handel sowie Transport & Verkehr. Die Teilnahme für Schüler:innen im Klassenverband ist kostenlos.

Technik-Talks machen neugierig

Im Mittelpunkt der Talentetage steht der persönliche Austausch zwischen Fachkräften aus verschiedenen Unternehmen und den Berufseinsteiger:innen von morgen: Lehrlinge und Expert:innen gewähren bei den Technik-Talks, den moderierten Gesprächsrunden im Festsaal des TMW, Einblicke in unterschiedliche Branchen. Sie geben Tipps für den Berufseinstieg und teilen ihr Wissen mit den interessierten Schüler:innen, die den Expert:innen Fragen stellen können. Zwölf Unternehmensstationen auf der Galerie vor dem Festsaal des Museums laden die jungen Talente dazu ein, ihre spezifischen Interessen zu entdecken und ihre praktischen Fertigkeiten an interaktiven Stationen auszuprobieren. Zusätzlich gibt die Berufsinfo des BiWi (Berufsinformationszentrum der Wirtschaftskammer Wien) Orientierung und bietet Beratung bei der Berufswahl.

Die nächste Generation Fachkräfte

„ Das TMW ist ein Ort, an dem Technikbegeisterung gelebt wird: Bei den Talentetagen 2026 wecken wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien die Neugierde der Fachkräfte von morgen und fördern den persönlichen Austausch mit Expert:innen aus unterschiedlichen Branchen. Hier lernen junge Menschen spannende Berufsfelder kennen und können sich mit Lehrlingen auf Augenhöhe austauschen. Denn das große Potenzial technischer Berufe lässt sich am besten in direkten Gesprächen und an den interaktiven Stationen der Unternehmen vermitteln. “ Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW

„ Technik ist eine Schlüsselkompetenz unserer Zeit und bietet jungen Menschen hervorragende Zukunfts- und Karrierechancen. Umso wichtiger ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig Einblicke in technische Berufsfelder zu ermöglichen und so ihr Interesse zu wecken. Genau hier setzt diese Veranstaltung an: Die Teilnehmenden können Berufe nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern auch selbst ausprobieren und erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Museum Wien schaffen wir einen einzigartigen Rahmen, der Technik und technische Berufe praxisnah, spannend und greifbar macht. “ Davor Sertic, Bildungsreferent Wirtschaftskammer Wien

Die Unternehmen bei den Talentetagen 2026:

compact-electric GmbH

Hafen Wien GmbH

Herba Chemosan Apotheker-AG

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.

HOERBIGER Wien GmbH

IKEA Einrichtungshaus Wien Nord

Ing. Karl Frühwald Gesellschaft m.b.H.

MediaMarkt Österreich GmbH

ÖBB-Infrastruktur AG

Otto Bock Healthcare Products GmbH

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH

Wiener Stadtwerke Gruppe

Talentetage 2026 im TMW

25. und 26. November 2026, jeweils 9:00 bis 13:00 Uhr

Der Besuch der Talentetage 2026 ist für Schulklassen der 7.–9. Schulstufe kostenlos.

Für Restplätze bei den Technik-Talks ist eine Anmeldung über die Website des TMW erforderlich. Für den Besuch der Unternehmensstationen ist keine Anmeldung nötig.

Nähere Informationen unter: tmw.at/talentetage